Расследования

Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человек

Расследования 22.04.2024 08:37
0
22.04.2024 08:37


Краснооктябрьский районный суд арестовал троих мужчин за похищение двоих волгоградцев и разбой. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, они будут находиться под стражей до 19 июня 2024 года. Защитники подозреваемых просили применить к ним домашний арест, уверяя, что они не намерены скрываться от следствия и суда. Постановления суда не вступили в законную силу.
По версии следствия, 18 апреля 2024 года Зограб М., Тимур П., Вартан Г., находясь у дома №42 по ул. Еременко в Волгограде, с применением физической силы незаконно поместили двух молодых людей в автомобиль, после чего перевезли их в соседний двор. Они незаконно удерживали потерпевших, не давая им возможности покинуть автомобиль, угрожая при этом применением физического насилия и вымогая 60 тысяч рублей. Один из потерпевших, испугавшись за свою жизнь, перевёл 10 200 рублей на банковскую карту одного из похитителей, затем вынес  из своей квартиры технику на 20 тысяч рублей и отдал ее вымогателям.
19 апреля 2024 года  подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.04.2024 13:34
Расследования 21.04.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2024 07:51
Расследования 21.04.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 20:53
Расследования 20.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 19:34
Расследования 20.04.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 10:53
Расследования 20.04.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 18:48
Расследования 19.04.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 12:53
Расследования 19.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 12:24
Расследования 19.04.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 18:10
Расследования 18.04.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 16:36
Расследования 18.04.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 16:04
Расследования 18.04.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 13:33
Расследования 18.04.2024 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 13:10
Расследования 18.04.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 10:26
Расследования 18.04.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2024 20:02
Расследования 17.04.2024 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросиреныСмотреть фотографии
12:21
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросыСмотреть фотографии
12:11
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»Смотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стуломСмотреть фотографии
11:50
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового боксаСмотреть фотографии
11:33
Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:52
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:35
Нашли в лесу: стали известны подробности гибели студента из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
В пойме Царицы рабочие заменили 168-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде отменили отключение горячей водыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде 24 апреля на двух площадках стартует юношеский турнир УЕФАСмотреть фотографии
08:37
Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человекСмотреть фотографии
08:11
Волгоградец принес в поликлинику опасного клещаСмотреть фотографии
06:45
Глава Котовского района Чумаков объявил об уходе в отставкуСмотреть фотографии
21:22
Балканский циклон принес в Волгоградскую область грозовые ливниСмотреть фотографии
20:09
Троих рыбаков на лодке с мотором задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Сотрудницу колл-центра в Волгограде нашли мертвой на работеСмотреть фотографии
18:16
«Работа порой даже снится»: волгоградский танцор хип-хопа стал одним из самых известных звонарей РоссииСмотреть фотографии
17:59
Волгоградцев ждет длинная рабочая неделяСмотреть фотографии
17:34
Вандалы разрисовали граффити вагоны на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Волгоградская облдума опубликовала обобщенные сведения о доходах депутатовСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы сняли на видео стену огня у жилых домовСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде утвердили охранное обязательство для аварийного «Маяка»Смотреть фотографии
13:55
«Фильмы о катастрофах ничуть не помогут»: знаменитый летчик Леха рассказал, как справиться с аэрофобиейСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области нашли мертвым пропавшего 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:01
«Спартак» неудачно стартовал в первом матче финала СуперлигиСмотреть фотографии
11:41
Житель Волгоградской области «заплатил» за консультацию по приложению банка 392 тысячиСмотреть фотографии
 