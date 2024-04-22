Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человек

Краснооктябрьский районный суд арестовал троих мужчин за похищение двоих волгоградцев и разбой. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, они будут находиться под стражей до 19 июня 2024 года. Защитники подозреваемых просили применить к ним домашний арест, уверяя, что они не намерены скрываться от следствия и суда. Постановления суда не вступили в законную силу.По версии следствия, 18 апреля 2024 года Зограб М., Тимур П., Вартан Г., находясь у дома №42 по ул. Еременко в Волгограде, с применением физической силы незаконно поместили двух молодых людей в автомобиль, после чего перевезли их в соседний двор. Они незаконно удерживали потерпевших, не давая им возможности покинуть автомобиль, угрожая при этом применением физического насилия и вымогая 60 тысяч рублей. Один из потерпевших, испугавшись за свою жизнь, перевёл 10 200 рублей на банковскую карту одного из похитителей, затем вынес из своей квартиры технику на 20 тысяч рублей и отдал ее вымогателям.