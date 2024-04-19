Спорт

«Ротор» 20 апреля впервые встретится с «Новосибирском»

Спорт 19.04.2024 20:41
0
19.04.2024 20:41


Волгоградский «Ротор» завтра, 20 апреля, в девятом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» на выезде сыграет с местным «Новосибирском». Начало встречи в 13:00 ч. по московскому времени, сообщает V102.RU.
 
Обе команды подходят к очному противостоянию в лидирующей группе. Но первое место сибирского клуба можно назвать в какой-то степени неожиданным промежуточным результатом. В сезоне 22-23 коллектив занял лишь пятое место в своей группе во Второй лиге и в достаточно непростой борьбе с конкурентами завоевал право выступать в «Серебре» в летне-осенней части уже нынешнего чемпионата.  «Новосибирск»  уверенно выиграл свою группу, в 18-и матчах одержав 10 побед и заработав 35 очков.
 
Но и весной команда не сдает позиции. В семи встречах лидер первенства выиграл четыре раза и трижды сыграл вничью, что позволило ему набрать 15 очков при положительной разнице мячей в плюс шесть. В прошлом туре на выезде сибирские футболисты разошлись миром с «Краснодаром-2» - 1:1. Отметим, что кубанский клуб идет на второй позиции и также претендует на повышение в классе.
 
ФК «Новосибирск» основан в 2019 году. В новейшей истории «Ротор» с этим клубом еще не встречался. Главным тренером ближайших соперников «Ротора» является легенда местного футбола Алексей Медведев, возглавивший коллектив перед стартом сезона 23-24. Отметим, что сейчас «Новосибирск» проводит свои матчи в манеже «Заря», открытом в 2011-м году. И ожидается, что завтра может быть побит рекорд посещаемости на играх за все время.
 
«Ротор» за семь проведенных поединков заработал 11 очков. Столько же у «Уфы» и песчанокопской «Чайки», с которой волгоградцы в прошлом туре дома сыграли вничью — 0 0. На данный момент подопечные Сергея Попкова в весеннем отрезке одержали всего три победы, две из которых пришлись на домашние противостояния с липецким «Металлургом» и столичной «Родиной-2». Единственный выигрыш в гостях был добыт еще 10 марта в матче с московским «Велесом».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото СК «Ротор» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.04.2024 12:50
Спорт 19.04.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 09:34
Спорт 19.04.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2024 20:23
Спорт 18.04.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2024 21:21
Спорт 16.04.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 20:40
Спорт 15.04.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 08:26
Спорт 15.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 19:46
Спорт 14.04.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 14:42
Спорт 14.04.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2024 12:53
Спорт 13.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2024 19:06
Спорт 11.04.2024 19:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2024 08:03
Спорт 11.04.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2024 07:46
Спорт 09.04.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 20:18
Спорт 07.04.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 17:22
Спорт 07.04.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2024 12:26
Спорт 07.04.2024 12:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:13
Пассажир рейса из Минеральных Вод скончался в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцев предупредили о возможной краже аккаунтов в TelegramСмотреть фотографии
21:02
Построенный для ихтиологов дом с башенкой в Волгограде отреставрируют за 22 млн рублейСмотреть фотографии
20:41
«Ротор» 20 апреля впервые встретится с «Новосибирском»Смотреть фотографии
20:26
В выходные Волгоград и область прогреются до +32 градусовСмотреть фотографии
19:45
Дыхание весны? Волгоградские депутаты гребут и сажаютСмотреть фотографии
19:00
Владимир Путин обновил руководство двух районных судов Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:48
Волгоградка заплатит за услуги санавиации для пострадавшего в ДТП ребенкаСмотреть фотографии
18:25
Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
«Разрывали морозы и влага»: подрядчик устранил дефекты в отделке здания бывшей «Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Волгоградские депутаты запланировали подумать о мерах против электросамокатчиковСмотреть фотографии
16:54
Количество уникальных пользователей инвестиционных приложений за 2 года выросло в 2,4 разаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда закрылся легендарный салон красоты «Богиня»Смотреть фотографии
15:54
В Волгограде полицейские и водитель автобуса №43 спасли пассажира с микроинсультомСмотреть фотографии
15:17
Волгоградцы вышли в финал всероссийской олимпиады для школьниковСмотреть фотографии
14:47
МБУ обязали демонтировать фонтан с мусором на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:28
ВТЗ повысил пропускную способность пункта проезда автотранспорта и проходнойСмотреть фотографии
14:27
Регионы России отказываются от салютов и парадов 9 МаяСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде второй раз за неделю горит остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:53
Безымянной улице в Волгограде присвоили имя участника ВОВ Федора СлипченкоСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде митингом отметили 81-ю годовщину основания «СМЕРШ»Смотреть фотографии
12:53
Хуторянин ради магнитофона и связки бананов избил лопатой 82-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
12:50
Волгоградский футбольный тренер прославился в КитаеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области осудили изверга, изуродовавшего свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
12:01
Медсестра из Волгограда перевела мошенникам более 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:16
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия поставили сразу три производственных рекордаСмотреть фотографии
11:12
Селекционный центр плодовых культур создают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде 24-летней детоубийце грозит пожизненное за страшную смерть сынаСмотреть фотографии
10:48
Дисквалификация мигрантов грозит ростом цен на услуги такси в регионахСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области с 1 мая запретят рыбалку в районе хутора ЛожкиСмотреть фотографии
 