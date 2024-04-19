«Ротор» 20 апреля впервые встретится с «Новосибирском»





Волгоградский «Ротор» завтра, 20 апреля, в девятом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» на выезде сыграет с местным «Новосибирском». Начало встречи в 13:00 ч. по московскому времени, сообщает V102.RU.

Обе команды подходят к очному противостоянию в лидирующей группе. Но первое место сибирского клуба можно назвать в какой-то степени неожиданным промежуточным результатом. В сезоне 22-23 коллектив занял лишь пятое место в своей группе во Второй лиге и в достаточно непростой борьбе с конкурентами завоевал право выступать в «Серебре» в летне-осенней части уже нынешнего чемпионата. «Новосибирск» уверенно выиграл свою группу, в 18-и матчах одержав 10 побед и заработав 35 очков.Но и весной команда не сдает позиции. В семи встречах лидер первенства выиграл четыре раза и трижды сыграл вничью, что позволило ему набрать 15 очков при положительной разнице мячей в плюс шесть. В прошлом туре на выезде сибирские футболисты разошлись миром с «Краснодаром-2» - 1:1. Отметим, что кубанский клуб идет на второй позиции и также претендует на повышение в классе.ФК «Новосибирск» основан в 2019 году. В новейшей истории «Ротор» с этим клубом еще не встречался. Главным тренером ближайших соперников «Ротора» является легенда местного футбола Алексей Медведев, возглавивший коллектив перед стартом сезона 23-24. Отметим, что сейчас «Новосибирск» проводит свои матчи в манеже «Заря», открытом в 2011-м году. И ожидается, что завтра может быть побит рекорд посещаемости на играх за все время.«Ротор» за семь проведенных поединков заработал 11 очков. Столько же у «Уфы» и песчанокопской «Чайки», с которой волгоградцы в прошлом туре дома сыграли вничью — 0 0. На данный момент подопечные Сергея Попкова в весеннем отрезке одержали всего три победы, две из которых пришлись на домашние противостояния с липецким «Металлургом» и столичной «Родиной-2». Единственный выигрыш в гостях был добыт еще 10 марта в матче с московским «Велесом».