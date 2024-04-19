Спорт

Волгоградский футбольный тренер прославился в Китае

Спорт 19.04.2024 12:50
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19.04.2024 12:50


Волгоградский специалист Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая, сообщает V102.RU.
Напомним,  Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в конце прошлого года. И свою карьеру в Азии российский наставник начал весьма уверенно. Еще в феврале его подопечные в матче за Суперкубок Китая обыграли «Шанхай Порт» и выиграли трофей. А уже в марте в трех стартовых турах чемпионата были одержаны три победы и в турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа» стал лидером, хотя в прошлом сезоне этот клуб финишировал лишь пятым.
В апреле команда Слуцкого еще дважды выиграла и один раз закончила встречу с ничейным исходом в последнем поединке на данный момент. После шести туров «Шанхай» единолично лидирует, набрав 16 очков. Успешные результаты предопределили победу Слуцкого в голосовании за лучшего тренера месяца с большим отрывом.
Также напомним, что в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого. Недавно перед стартом в Юношеской Футбольной Лиге волгоградский специалист записал видео, в котором пожелал удачи воспитанникам школы перед стартом соревнований в новом сезоне.
Фото ФК «Рубин»


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