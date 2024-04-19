Волгоградский футбольный тренер прославился в Китае





Волгоградский специалист Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая, сообщает V102.RU. Волгоградский специалист Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая, сообщает V102.RU.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в конце прошлого года. И свою карьеру в Азии российский наставник начал весьма уверенно. Еще в феврале его подопечные в матче за Суперкубок Китая обыграли «Шанхай Порт» и выиграли трофей. А уже в марте в трех стартовых турах чемпионата были одержаны три победы и в турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа» стал лидером, хотя в прошлом сезоне этот клуб финишировал лишь пятым.В апреле команда Слуцкого еще дважды выиграла и один раз закончила встречу с ничейным исходом в последнем поединке на данный момент. После шести туров «Шанхай» единолично лидирует, набрав 16 очков. Успешные результаты предопределили победу Слуцкого в голосовании за лучшего тренера месяца с большим отрывом.Также напомним, что в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого. Недавно перед стартом в Юношеской Футбольной Лиге волгоградский специалист записал видео, в котором пожелал удачи воспитанникам школы перед стартом соревнований в новом сезоне.