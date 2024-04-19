Волгоградский футбольный тренер прославился в Китае

В апреле команда Слуцкого еще дважды выиграла и один раз закончила встречу с ничейным исходом в последнем поединке на данный момент. После шести туров «Шанхай» единолично лидирует, набрав 16 очков. Успешные результаты предопределили победу Слуцкого в голосовании за лучшего тренера месяца с большим отрывом.
Также напомним, что в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого. Недавно перед стартом в Юношеской Футбольной Лиге волгоградский специалист записал видео, в котором пожелал удачи воспитанникам школы перед стартом соревнований в новом сезоне.
Фото ФК «Рубин»