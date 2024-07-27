Общество

В Волгограде на Мамаевом кургане покажут фотографии погибших детей Донбасса

Общество 27.07.2024 07:24
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27.07.2024 07:24

Сегодня, 27 июля, в Волгограде пройдет окружной форум Комитета семей воинов Отечества, который соберет семьи участников специальной военной операции и самих военнослужащих. Начнется форум в 8 утра на Мамаевом кургане с акции ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Участники форума развернут на главной высоте России фотографии погибших детей и расскажут о судьбе некоторых ребят. Потом собравшиеся возложат цветы в Пантеоне Славы, сообщает V102.RU. 

Масштабный форум, как сообщают организаторы, направлен на поддержку семей погибших участников СВО и самих военнослужащих. На нем можно получить как юридическую и правовую помощь, так и духовную. После торжественной части открытия форум стартует в музее «Россия-моя история». Помимо юристов и психологов на базе форума также выступит Герой Советского Союза, участник военных действий в Афганистане, авиационный военный штурман, а ныне монах Киприан. 

Форум будет разбит на несколько лекториев. Так, с 10:50 до 12:00 пройдет пленарная сессия, после которой сразу же начнется лекторий – «Работа с детьми участников СВО». А с 13:00 начнет свою работу правовая служба, которая сможет проконсультировать любого желающего по юридическим вопросам. 

В 14:00 пройдет лекторий «Юридический аспект: ВБД, выплаты», а в 15:15 психологи дадут советы участникам на тему, как сохранить семью в сложный жизненных ситуациях. В 16:30 последняя из площадок закончит свою работу, после чего пройдет подведение итогов. 

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