Расследования

Под Волгоградом подросток выстрелил соседке в лоб из винтовки

Расследования 17.04.2024 20:02
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17.04.2024 20:02


Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал 25 тысяч рублей с отца подростка, который выстрелил в лоб местной жительнице из пневматической винтовки. Как сообщили V102.RU в суде, происшествие случилось 3 мая 2022 года, когда женщина вышла со своего двора. Она услышала два выстрела, а потом – острую физическую боль.
Как оказалось, из оружия стрелял подросток. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Однако в связи с тем, что стрелок не достиг возраста уголовной ответственности, дело в отношении него не возбудили.
Тогда жительница Фролово обратилась в суд к отцу юноши с требованием возместить расходы на лечение в размере 38 тысячи рублей, моральный вред в сумме 200 тысяч и расходы на оплату услуг представителя.
Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что полученная женщиной травма расценивается как не причинившая вред здоровью. А первоначальный диагноз медиков не подтвердился.
В итоге Фроловский районный суд взыскал с родителя стрелка всего 25 тысяч рублей за физические и нравственные страдания потерпевшей. Решение суда не вступило в законную силу. 

Фото V102.RU

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