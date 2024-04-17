Под Волгоградом подросток выстрелил соседке в лоб из винтовки





Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал 25 тысяч рублей с отца подростка, который выстрелил в лоб местной жительнице из пневматической винтовки. Как сообщили V102.RU в суде, происшествие случилось 3 мая 2022 года, когда женщина вышла со своего двора. Она услышала два выстрела, а потом – острую физическую боль.

Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал 25 тысяч рублей с отца подростка, который выстрелил в лоб местной жительнице из пневматической винтовки. Как сообщили V102.RU в суде, происшествие случилось 3 мая 2022 года, когда женщина вышла со своего двора. Она услышала два выстрела, а потом – острую физическую боль.

В итоге Фроловский районный суд взыскал с родителя стрелка всего 25 тысяч рублей за физические и нравственные страдания потерпевшей. Решение суда не вступило в законную силу.





Фото V102.RU

Как оказалось, из оружия стрелял подросток. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Однако в связи с тем, что стрелок не достиг возраста уголовной ответственности, дело в отношении него не возбудили.Тогда жительница Фролово обратилась в суд к отцу юноши с требованием возместить расходы на лечение в размере 38 тысячи рублей, моральный вред в сумме 200 тысяч и расходы на оплату услуг представителя.Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что полученная женщиной травма расценивается как не причинившая вред здоровью. А первоначальный диагноз медиков не подтвердился.