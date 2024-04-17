Глоток антифриза привел к смерти жителя Волгограда

В Волгограде 58-летний мужчина скончался в реанимации больницы №25 в результате отравления. По информации ИА «Высота 102», житель Ворошиловского района перепутал бутылки и вместо лимонада случайно выпил незамерзайку.
По данным экстренных служб, причиной смерти волгоградца стало токсическое воздействие на организм метанола.
Специалисты обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательнее при употреблении пищи и напитков. Химические вещества необходимо хранить в отдельном и не доступном для детей месте.