С нерадивого подрядчика капремонта поликлиники №28 в Волгограде взыскали 5,8 млн рублей





Прокуратура через суд взыскала с компании ООО «Созидание» более 5,8 млн рублей за сорванные сроки капремонта поликлиники №28 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее подрядчик был включен в список недобросовестных поставщиков.

По итогам проверки выяснилось, что в июле 2021 года между медучреждением и строительной организацией был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания и благоустройству территории на сумму 62,5 млн рублей. Подрядчик не исполнил обязательств, в связи с чем заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке. В ходе поиска нового подрядчика выяснилось, что стоимость невыполненных работ за этот период сильно возросла - цена увеличилась более чем на 5,8 млн рублей.

- На основании материалов проверки прокуратурой региона в интересах государства в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО «Созидание» разницы в стоимости работ в сумме свыше 5,8 млн рублей, - пояснили в надзорном ведомстве. - Решением Арбитражного суда Волгоградской области требования удовлетворены.

На денежные средства на счетах недобросовестного подрядчика в сумме около 6 млн рублей наложен арест.

Фото из архива V102.RU