









Центральный районный суд Волгограда вынес решение о лишении водительских прав в отношении 24-летнего жителя Красноармейского района, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения и задержанного сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина засветился на камерах уличного видеонаблюдения в середине марта, совершая опасные маневры в состоянии управляемого заноса на перекрестке улицы Краснознаменской и проспекта Ленина в центре города.

Центральный районный суд Волгограда вынес решение о лишении водительских прав в отношении 24-летнего жителя Красноармейского района, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения и задержанного сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина засветился на камерах уличного видеонаблюдения в середине марта, совершая опасные маневры в состоянии управляемого заноса на перекрестке улицы Краснознаменской и проспекта Ленина в центре города.

Теперь он не сможет управлять автомобилем в течение года за букет нарушений – за управление незарегистрированным транспортным средством, к тому же без регистрационных знаков, а также за выезд на встречку. Еще несколько административных материалов, предусматривающих лишение прав находятся на рассмотрении в Кировском суде Волгограда. Теперь он не сможет управлять автомобилем в течение года за букет нарушений – за управление незарегистрированным транспортным средством, к тому же без регистрационных знаков, а также за выезд на встречку. Еще несколько административных материалов, предусматривающих лишение прав находятся на рассмотрении в Кировском суде Волгограда.

Ранее V102.RU сообщало , что за рулем Mercedes, который попал в поле зрения после опасных выкрутасов на дороге, находился безработный Роберт Балаян. За ним, как выяснилось, числилось 32 нарушений ПДД. Его автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей после дрифта в середине марта был временно помещен на штрафстоянку.

Тогда в отношении него были составлены несколько административных протоколов, волгоградца оштрафовали. Однако это не послужило уроком для волгоградца, который 3 апреля повторил свои трюки. Нарушителю назначили пять суток административного ареста, после чего суд лишил его прав.