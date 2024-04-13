В Волгоградской области пес набросился на братьев на детской площадке

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне уличный пес набросился на двоих малолетних детей у досугового центра «Остров» в Краснослободске, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Двое братьев играли на детской площадке. Мимо пробегавшая бездомная собака бросилась на детей, укусила обоих в живот. Пострадали восьмилетний второклассник и его шестилетний брат. Родители отвезли их в городскую больницу, — рассказал источник.

Напомним, мэрия Волгограда заплатит 30 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка. Жертвой уличного пса в Дзержинском районе стала школьница.

Фото: архив ИА «Высота 102»