Мэрия Волгограда заплатит 30 тыс. рублей за нападение собаки на ребенка

Дзержинский районный суд взыскал компенсацию морального вреда с администрации Волгограда за нападение бездомного животного на ребенка. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, инцидент случился 21 января 2024 года в поселке Гумрак.

Согласно материалам дела, несовершеннолетняя девочка находилась на одной из улиц поселка в Дзержинском районе, когда на нее напала бродячая собака. В больнице ребенку врачами поставлен диагноз «укушенная рана правового бедра», школьнице пришлось пройти болезненный курс антирабической вакцины.

Также сообщается, что при нападении животного девочка испытала сильное психологическое потрясение, физическую боль, стресс. Все эти обстоятельства суд принял во внимание, вынося решение 10 апреля.

- Чиновники городской администрации ненадлежащим образом осуществляли полномочия по отлову безнадзорных животных, а потому с городской мэрии в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 30000 рублей, - пояснили в суде.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.