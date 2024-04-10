Общество

Мэрия Волгограда заплатит 30 тыс. рублей за нападение собаки на ребенка

Общество 10.04.2024 11:23
0
10.04.2024 11:23

Дзержинский районный суд взыскал компенсацию морального вреда с администрации Волгограда за нападение бездомного животного на ребенка. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, инцидент случился 21 января 2024 года в поселке Гумрак. 

Согласно материалам дела, несовершеннолетняя девочка находилась на одной из улиц поселка в Дзержинском районе, когда на нее напала бродячая собака. В больнице ребенку врачами поставлен диагноз «укушенная рана правового бедра», школьнице пришлось пройти болезненный курс антирабической вакцины. 

Также сообщается, что при нападении животного девочка испытала сильное психологическое потрясение, физическую боль, стресс. Все эти обстоятельства суд принял во внимание, вынося решение 10 апреля. 

- Чиновники городской администрации ненадлежащим образом осуществляли полномочия по отлову безнадзорных животных, а потому с городской мэрии в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 30000 рублей, - пояснили в суде. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.04.2024 13:25
Общество 10.04.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 12:26
Общество 10.04.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 12:02
Общество 10.04.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 11:51
Общество 10.04.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:40
Общество 10.04.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:38
Общество 10.04.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:32
Общество 10.04.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:23
Общество 10.04.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:13
Общество 10.04.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 10:12
Общество 10.04.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:54
Общество 10.04.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:48
Общество 10.04.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:31
Общество 10.04.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:25
Общество 10.04.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:17
Общество 10.04.2024 09:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
В Волгограде задержали группу лжегазовщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Волгоградцы предпочли восстановленные iPhone другим брендамСмотреть фотографии
13:25
Волгоградцев предупредили о скоплении пожарных машин у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:50
«Сторож боялся, что его сожгут»: в Волгограде налетчики подкинули в СНТ козу с перерезанным горломСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Власти Дубовки пообещали вызволить городское поселение из сумракаСмотреть фотографии
12:02
Проект реконструкции ЦКЗ Волгограда прошел экспертизуСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области вводят запрет на движение грузовиков в жаруСмотреть фотографии
11:23
Мэрия Волгограда заплатит 30 тыс. рублей за нападение собаки на ребенкаСмотреть фотографии
11:10
Кабмин утвердил льготы для добровольцев РосгвардииСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде не собираются отменять концерт группы «Любэ»Смотреть фотографии
10:38
«Прям сигналки у машин сработали»: волгоградцев напугал похожий на взрыв звук в центре городаСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области готовность моста через ерик Гнилой достигла 95%Смотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области депутаты отметят труды коллег выплатами до 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:15
В ГД планируют полностью запретить продажу вейпов в РоссииСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде юный мотоциклист покалечился в ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде МЧС проведет учения на объекте УФСБСмотреть фотографии
09:54
Юные спортсмены из Белгорода приехали на сборы в ВолгоградСмотреть фотографии
09:48
В ЦПКиО Волгограда водный сезон открыли розовые фламингоСмотреть фотографии
09:31
Поражающий почки вирус впервые в этом году выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Скрученный пробег и два ДТП: волгоградка заявила об афере автосалонаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде больше суток ищут пенсионерку с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:58
Тело унес Дон: стали известны обстоятельства гибели пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:12
Все выше и выше: жара в Волгоградской области усилится до +28Смотреть фотографии
07:49
Волгоградцы пожаловались на дороговизну переправы на СарпинскийСмотреть фотографии
06:33
В Волгоградской области определили опасные для лесных прогулок дниСмотреть фотографии
21:36
В Волгоградской области нашли останки пропавшей осенью пенсионеркиСмотреть фотографии
21:06
Пилоты самолета Санкт-Петербург-Волгоград на 20 минут пропали для диспетчераСмотреть фотографии
20:48
Депутаты Волгоградской облдумы переобулись в кроссовкиСмотреть фотографии
20:30
Дополнительный поезд Саратов-Волгоград назначили на 12 апреляСмотреть фотографии
20:09
Волгоградские врачи пересадили онкобольной ее почкуСмотреть фотографии
 