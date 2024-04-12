Окруженную огнем поликлинику в Волгограде сняли на видео

- Здесь постоянно горят камышовые заросли, поликлиника стоит на болотистой местности, - рассказали волгоградцы. – Эту территорию надо осушать, здесь еще много частных домов рядом, люди боятся, что когда-нибудь сгорят, не дай Бог.
Из-за загоревшейся крыши пожарные эвакуировали сегодня около 50 человек – медперсонал и пациентов поликлиники. Здание медучреждения недавно было отремонтировано.
4 апреля рядом с поликлиникой также горели камыши. Тогда огонь вплотную подошел к зданию детского сада на ул. Писемского.
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