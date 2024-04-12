Общество

«Там все время горит камыш»: на юге Волгограда тушат поликлинику

Общество 12.04.2024 15:50
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12.04.2024 15:50



В Кировском районе Волгограда сегодня, 12 апреля, загорелась отделение поликлиники №5 на ул. Воронкова, 3. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло на кровле на площади 10 квадратных метров.

На месте работают сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда. Произведена эвакуация 50 человек. Предварительно погибших и пострадавших нет, – пояснили в ведомстве.

В 15-19 ч. в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации возгорания.

Между тем, как рассказали V102.RU местные жители, кровля поликлиники могла вспыхнуть от горящего рядом с медучреждением камыша. 

Он перекинулся на крышу прямо над кабинетом офтальмолога, она только ушла с работы, – сообщают очевидцы. 


Вокруг поликлиники, которая стоит в окружении камышовых зарослей, неоднократно вспыхивали ландшафтные пожары. Один из последних произошел 4 апреля 2024 года. Тогда огонь подобрался едва ли не вплотную к детскому саду на ул. Писемского.

К слову, отделение поликлиники недавно было капитально отремонтировано. 

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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