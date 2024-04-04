В Бекетовке в Волгограде вспыхнул камыш рядом с детским садом

В Кировском районе Волгограда накануне потушили пожар, который угрожал детскому саду №29 и поликлинике. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, огонь охватил заросли камыша на улице Писемского в Бекетовке. Огненная стена едва ли не вплотную подошла к территории дошкольного учреждения №29, расположенного на улице Писемского, 1а.
Как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар бушевал на площади в 1000 квадратных метров. Люди и здания не пострадали.
Напомним,
с наступлением теплой погоды в Волгограде начали гореть камышовые заросли. На днях подобный пожар произошел на улице Лазоревая в Красноармейском районе.
Видео Жесть Волгограда/t.me