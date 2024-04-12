75-летний подопечный приюта для бездомных в Дубовском районе Волгоградской области осужден на 3 года лишения свободы условно за нападение с ножницами на другого постояльца. Как сообщили V102.RU в Дубовском районном суде, подсудимый полностью признал вину, раскаялся в том, что сделал, но от показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Согласно материалам дела, преступление им было совершено в приюте «Соборникъ» в селе Горноводяное Дубовского района 28 ноября 2023 года.

Установлено, что пенсионер поссорился с другим постояльцем и решил его наказать. Он взял из тумбочки в своей комнате металлические ножницы и пошел с ними к обидчику. Инструмент он использовал как оружие нападения. В результате пострадавшему были нанесены два удара в живот и грудь. С колото-резаными ранениями мужчину госпитализировали в ЦРБ Дубовского района.

Пенсионера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.