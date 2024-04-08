В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформу





В Волгограде сотрудниками полиции задержана 44-летняя женщина, завладевшая сбережениями пенсионерки под предлогом новой денежной реформы в стране. Уже после ухода злоумышленницы пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана.





Сообщение в полицию от 76-летней жительницы Дзержинского района Волгограда поступило накануне.

– Представившись социальным работником, 44-летняя жительница Красноармейского района рассказала потерпевшей, что в стране проводится денежная реформа и обмен денег на купюры нового образца. После ее ухода пожилая женщина поняла, что мошенница заменила ее сбережения на сувенирные купюры, – сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Волгограду безработная и ранее судимая жительница Красноармейского района была задержана. Она уже созналась в содеянном. К счастью пенсионерки, деньги потратить мошенница не успела.

– В настоящий момент полицейские устанавливают причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – уточняют в главке полиции.