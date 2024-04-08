Расследования

В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформу

Расследования 08.04.2024 19:25
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08.04.2024 19:25


В Волгограде сотрудниками полиции задержана 44-летняя женщина, завладевшая сбережениями пенсионерки под предлогом новой денежной реформы в стране. Уже после ухода злоумышленницы пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана. 



Сообщение в полицию от 76-летней жительницы Дзержинского района Волгограда поступило накануне. 

–  Представившись социальным работником, 44-летняя жительница Красноармейского района рассказала потерпевшей, что в стране проводится денежная реформа и обмен денег на купюры нового образца. После ее ухода пожилая женщина поняла, что мошенница заменила ее сбережения на сувенирные купюры, – сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Волгограду безработная и ранее судимая жительница Красноармейского района была задержана. Она уже созналась  в содеянном. К счастью пенсионерки, деньги потратить мошенница не успела. 

В настоящий момент полицейские устанавливают причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – уточняют в главке полиции. 

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