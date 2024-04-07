Спорт

Рамазан в ударе: «Ротор» обыграл «Родину-2» со счетом 2:0

Спорт 07.04.2024 20:18
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07.04.2024 20:18


«Ротор» сегодня, 7 апреля, со счетом 2:0 одержал домашнюю победу над столичной «Родиной-2» в седьмом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU. Радость успеха волгоградского клуба разделили 10522 зрителя, которые пришли на главную арену города поддержать футболистов.
После обидного поражения от «Краснодара-2» на выезде 3 апреля подопечные Сергея Попкова были настроены реабилитироваться за неудачу перед родной публикой. И уже на 8-й минуте болельщики получили отличный повод для ликования. После разыгранной комбинации с правого фланга Данил Пелих вырезал передачу на Рамазана Гаджимурадова. Полузащитник воспользовался шансом обработать мяч и спокойно пробил по воротам, оставшись без серьезного сопротивления. С мощным ударом на исполнение не справился голкипер гостей Сергей Айдаров. Счет в матче был открыт к радости поклонников волгоградской команды.
К слову, удар Гаджимурадова оказался единственным попаданием в створ для футболистов «Ротора» в первой половине встречи. «Родина» также оказывала давление на оборону соперников, однако вратарю Никите Чагрову не пришлось выручать команду, так как удары были в каких-то моментах неточными, а где-то оказались заблокированы защитниками сине-голубых.  В концовке тайма хозяева понесли серьезную потерю. Травму получил один из лидеров коллектива Юрий Завезен и вместо него на замену в центр поля вышел Ризван Ахмедханов. А в раздевалки команды так и ушли при счете 1:0 в пользу «Ротора».
В перерыве наставник волгоградцев Сергей Попков сделал еще одну рокировку в составе. Игру покинул Филипп Дворецков, вместо которого появился   Алексей Усанов. И вскоре после возобновления матча Усанов стал одним из героев ключевого эпизода в сегодняшнем поединке. Полузащитник с левого фланга прострелил в штрафную, но его передачу прервал рукой футболист гостей, что, конечно же, является нарушением правил. Главный арбитр Владимир Шамара назначил пенальти. К мячу подошел Гаджимурадов и, как и несколько дней назад в Краснодаре, свою попытку реализовал, оформив дубль и увеличив преимущество «Ротора» в матче на 56-й минуте.
В середине второго .тайма Гаджимурадов мог сделать хет-трик.  Рамазан  оказался в выгодной позиции, но после удара 10-го номера игровой снаряд полетел выше цели. У гостей было немного возможностей отыграть хотя бы один гол до финального свистка в том числе из-за грамотных действий защитников сине-голубых, раз за разом уверенно ликвидировавших угрозу у своих ворот. Итоговая победа «Ротора» со счетом 2:0 стала  закономерной и с психологической точки зрения важной в свете продолжения борьбы в чемпионате за самые высокие позиции.   
Сине-голубые после третьего весеннего выигрыша набрали 10 очков, что позволило им по итогам седьмого тура подняться в тройку лидеров в турнирной таблице. В следующем матче волгоградцы 14 апреля примут на своем стадионе «Чайку» из Песчанокопского. Начало встречи в 17-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

 
 

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