Под Волгоградом при рытье траншеи нашли человеческие останки

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области местные жители обнаружили человеческие останки по улице Центральной, 2б в поселке Киляковка, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Страшную находку сделали при проведении земельных работ. Рабочие копали траншею под фундамент и на глубине чуть больше метра наткнулись на фрагменты черепа, ребра, большие и малые кости, — рассказал источник. — Возраст останков установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Волгоградской области нашли черепа и кости трех человек. На скелетированные останки наткнулись в километре от рабочего поселка Иловля.

Скриншот: Google Maps