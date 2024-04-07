Общество

В Волгоградской области нашли черепа и кости трех человек

Общество 07.04.2024 09:06
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07.04.2024 09:06


В Иловлинском районе Волгоградской области перед выходными в километре от рабочего поселка Иловля обнаружили скелетированные останки трех человек, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— На три черепа, ребра, плечевые и большеберцовые кости наткнулись при проведении земельных работ. Останки располагались на глубине полуметра, — пояснил источник информагентства.  

Давность останков установит судебно-медицинская экспертиза. Не исключено, что найденные фрагменты относятся к периоду Великой Отечественной войны.  

Напомним, что под Волгоградом нашли человеческие останки после февральского пожара. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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