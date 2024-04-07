В Волгоградской области нашли черепа и кости трех человек

В Иловлинском районе Волгоградской области перед выходными в километре от рабочего поселка Иловля обнаружили скелетированные останки трех человек, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— На три черепа, ребра, плечевые и большеберцовые кости наткнулись при проведении земельных работ. Останки располагались на глубине полуметра, — пояснил источник информагентства.

Давность останков установит судебно-медицинская экспертиза. Не исключено, что найденные фрагменты относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Напомним, что под Волгоградом нашли человеческие останки после февральского пожара.

Фото: архив ИА «Высота 102»