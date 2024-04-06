В Волгоград экстренно перевезли двух селян с отравлением угарным газом

Происшествия 06.04.2024 18:09
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06.04.2024 18:09
Двое жителей поселка Прудбой Калачевского района Волгоградской области получили тяжелое отравление угарным газом. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 4 апреля. В реанимацию Калачевской ЦРБ доставили 61-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. Они проживали в одном из частных домов по улице Привокзальная. Пострадавших позднее доставили в волгоградскую больницу №25.Напомним, как сообщало V102.RU, в этот же день в Камышине отравились угарным газом трое детей. Мальчиков в возрасте 16, 13 и 4 лет с одного адреса доставили в городскую детскую больницу. Сейчас их состояние не вызывает опасения у врачей.
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