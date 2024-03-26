У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в Волгограде

Семья из пяти человек оказалась в больнице после отравления угарным газом у себя в квартире в шестиэтажном доме № 161 по проспекту имени Жукова. Прокуратура региона организовала проверку, сообщает V102.RU.

— В ходе надзорной проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Уточняется, что 25 марта 2024 года в 21.30 в медучреждение с признаками отравления угарным газом госпитализированы 38-летний мужчина вместе с 35-летней супругой, двумя дочерями в возрасте 11-ти и 12-ти лет, а также 3-летним сыном. Состояние пациентов стабильное, они получают необходимое лечение.

Известно, что состояние всех поступивших на данный момент не вызывает опасения у врачей. Предварительной причиной отравления называется неисправность газовой колонки.

Как стало известно журналистам V102.RU, накануне вечером вся семья стала плохо себя чувствовать. Отмечались головокружение и тошнота. Когда мать семейства стала купать одного из детей, у последнего начались судороги. Перепуганные родители вызвали скорую.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос корреспондентов информагентства пояснили, что пострадавших госпитализировали в отделение острых отравлений больницы № 25.

— Их жизни ничего не угрожает. В настоящее время состояние всех членов семьи стабильное, с положительной динамикой, — добавили в облздраве.

Напомним, установивший газовую колонку иностранец едва не загубил семью в Волгограде. Возбуждено уголовное дело, горе-мастер задержан.

Фото: архив ИА «Высота 102»