В Камышине трое детей надышались угарным газом

Происшествия 06.04.2024 13:59
0
06.04.2024 13:59
В Камышинскую детскую больницу Волгоградской области госпитализированы трое детей из-за отравления угарным газом. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 4 апреля в одном из частных домов на улице Зеленая.
Пострадавшие – три мальчика в возрасте 16,13 и 4 лет.
В комитете здравоохранения пояснили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.
- Проведены консультации с токсикологами больницы №25, дети продолжают лечение в Камышинской ДГБ с положительной динамикой, - прокомментировали в облздраве.
Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в Волгограде06.04.2024 16:09
Происшествия 06.04.2024 16:09
«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбы06.04.2024 12:49
Происшествия 06.04.2024 12:49
Волгоградцев озадачило скопление машин экстренных служб у здания ДЮЦа05.04.2024 20:54
Происшествия 05.04.2024 20:54
В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршрутки05.04.2024 18:49
Происшествия 05.04.2024 18:49
В Волгограде задержан подозреваемый в расстреле многодетной семьи05.04.2024 17:42
Происшествия 05.04.2024 17:42
В Волгограде вспыхнул пожар в частном секторе: видео05.04.2024 16:39
Происшествия 05.04.2024 16:39
Суд оштрафовал «яблочника» Александра Ефимова за интервью иноагентам05.04.2024 14:53
Происшествия 05.04.2024 14:53
Aviaincident: летевший в Волгоград самолет встретил неопознанный шар в небе05.04.2024 13:37
Происшествия 05.04.2024 13:37
В Волгограде экс-директор школы идет под суд за присвоение липовых премий05.04.2024 12:06
Происшествия 05.04.2024 12:06
Три человека из машины с лодкой пострадали во время остановки на трассе под Волгоградом05.04.2024 11:29
Происшествия 05.04.2024 11:29
В поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки ввели карантин05.04.2024 07:27
Происшествия 05.04.2024 07:27
На ферме под Волгоградом свиньи заразились африканской чумой04.04.2024 19:25
Происшествия 04.04.2024 19:25
В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банке04.04.2024 18:48
Происшествия 04.04.2024 18:48
В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогера04.04.2024 17:53
Происшествия 04.04.2024 17:53
Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньги04.04.2024 17:23
Происшествия 04.04.2024 17:23