В Камышине трое детей надышались угарным газом





В Камышинскую детскую больницу Волгоградской области госпитализированы трое детей из-за отравления угарным газом. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 4 апреля в одном из частных домов на улице Зеленая.





Пострадавшие – три мальчика в возрасте 16,13 и 4 лет.





В комитете здравоохранения пояснили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.







- Проведены консультации с токсикологами больницы №25, дети продолжают лечение в Камышинской ДГБ с положительной динамикой, - прокомментировали в облздраве.

