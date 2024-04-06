Происшествия

В Камышине трое детей надышались угарным газом

Происшествия 06.04.2024 13:59
0
06.04.2024 13:59


В Камышинскую детскую больницу Волгоградской области госпитализированы трое детей из-за отравления угарным газом. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 4 апреля в одном из частных домов на улице Зеленая. 

Пострадавшие – три мальчика в возрасте 16,13 и 4 лет.

В комитете здравоохранения пояснили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

- Проведены консультации с токсикологами больницы №25, дети продолжают лечение в Камышинской ДГБ с положительной динамикой, - прокомментировали в облздраве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.04.2024 16:09
Происшествия 06.04.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 12:49
Происшествия 06.04.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 20:54
Происшествия 05.04.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 18:49
Происшествия 05.04.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 17:42
Происшествия 05.04.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 16:39
Происшествия 05.04.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 14:53
Происшествия 05.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 13:37
Происшествия 05.04.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 12:06
Происшествия 05.04.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 11:29
Происшествия 05.04.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 07:27
Происшествия 05.04.2024 07:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 19:25
Происшествия 04.04.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 18:48
Происшествия 04.04.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 17:53
Происшествия 04.04.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2024 17:23
Происшествия 04.04.2024 17:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
В Котово в третий раз ремонтируют «криминальную» дорогуСмотреть фотографии
16:09
Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области проиндексировали учительские оклады от 2 до 12%Смотреть фотографии
14:27
Задержан глава Елани Волгоградской области Александр ГугучкинСмотреть фотографии
13:59
В Камышине трое детей надышались угарным газомСмотреть фотографии
13:15
В центре Волгограда перекрыли движение из-за провалаСмотреть фотографии
12:49
«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбыСмотреть фотографии
12:42
Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыскСмотреть фотографии
11:42
Бастрыкин поручил возбудить дело по массовой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:09
«Динамо-Синара» 6 апреля проведет важный матч в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
10:48
«Он даже с передовой звонил»: участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгоград прибыл поезд с туристами из Москвы и СамарыСмотреть фотографии
09:41
Имущества на миллиард: санаторий у озера Эльтон распродают по частямСмотреть фотографии
08:58
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубляСмотреть фотографии
08:23
Погода на 6 апреля рассказала о будущем урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:32
Бывший главный тренер «Ротора» остался без работы в ПольшеСмотреть фотографии
21:23
Ретро-матч «Победа» в Волгограде признан событием года по версии «РБ»Смотреть фотографии
20:54
Волгоградцев озадачило скопление машин экстренных служб у здания ДЮЦаСмотреть фотографии
20:25
Медик поневоле? Бывший фельдшер рассказала о трудовом рабстве в Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
19:44
До 5 лет тюрьмы: под Волгоградом задержаны браконьеры с 94-килограммовым уловомСмотреть фотографии
19:26
Из Волгоградской области массово выдворяют мигрантовСмотреть фотографии
19:04
«Тут уже дело принципа»: изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водовода готов дойти до СКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршруткиСмотреть фотографии
18:30
Последнего задержанного за избиение волгоградца в автобусе отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:19
СК: теракт в «Крокусе» планировали в годовщину СВО из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
В Волгоградской области еще 470 млн потратят на ремонт дорог в райцентрахСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде задержан подозреваемый в расстреле многодетной семьиСмотреть фотографии
17:41
Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качестваСмотреть фотографии
17:28
Плотины, дороги и мосты уходят под воду в Саратовской областиСмотреть фотографии
16:59
«Лишний раз задумается»: осужденная в Волгограде Агафонова отказалась от общения со СМИ и уехала в СамаруСмотреть фотографииCмотреть видео
 