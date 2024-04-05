Федеральные новости

Принудительное отключение электросамокатов внедряют на улицах Саратова

Федеральные новости 05.04.2024 12:47
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05.04.2024 12:47


В Саратове местные власти продолжают внедрять новые меры, направленные на борьбу с лихими электросамокатчиками. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в городе уже запретили проезд на СИМ по центральным улицам. На подходе, передает 5 апреля ИА «СарИнформ», принудительная блокировка средств передвижения. 

Арендованные электросамокаты начнут автоматически отключаться на участках улиц, где расположены соответствующие запрещающие дорожные знаки, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на прокуратуру. – Их местонахождение будут отслеживать по GPS-датчику, встроенному в устройство.  

Откладывать внедрение новых мер в комитете дорожного хозяйства администрации Саратова не планируют – сообщается, что выключаться электросамокаты на запрещенных участках улиц будут уже с 8 апреля. 

Отметим, что в Волгограде до сих пор проблема хаотичного передвижения электросамокатчиков по улицам никак не решена. При этом за два последних года в городе один человек погиб в результате наезда СИМ, еще один (ребенок) скончался, попав во время управления электросамокатом под колеса кроссовера. Неоднократно самокатчики совершали наезды на пешеходов, в результате чего последние получали травмы. 

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