Расследования

СК проверит историю похищения ребенка у жительницы Волгоградской области после ток-шоу Малахова

Расследования 05.04.2024 06:54
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05.04.2024 06:54


Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по факту возможного похищения новорожденного ребенка у жительницы Ленинска Волгоградской области после передачи у Андрея Малахова, сообщает V102.RU. 

- В эфире одного из федеральных телеканалов опубликованы результаты расследования истории жительницы города Ленинска, которая утверждает, что рожденный ею 30 лет назад в роддоме ребенок был похищен, - пояснили в пресс-службе СКР.

Как утверждала 48-летняя Наталья Житникова на программе телеканала Россия 1, в первый и последний раз она видела своего ребенка после рождения, когда медсестра перерезала пуповину, запеленала младенца в простыню и унесла. По словам женщины, утром ее 17-летнюю заставили подписать неизвестный документ и отправили домой уже без ребенка. 

Глава СК РФ поручил руководителю Волгоградского следкома Василию Семенову организовать проверку по озвученным в телепередачи доводам и доложить о предварительно установленных обстоятельствах. 


Фото, видео: Россия 1

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