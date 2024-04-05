



Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по факту возможного похищения новорожденного ребенка у жительницы Ленинска Волгоградской области после передачи у Андрея Малахова, сообщает V102.RU.

- В эфире одного из федеральных телеканалов опубликованы результаты расследования истории жительницы города Ленинска, которая утверждает, что рожденный ею 30 лет назад в роддоме ребенок был похищен, - пояснили в пресс-службе СКР.

Как утверждала 48-летняя Наталья Житникова на программе телеканала Россия 1, в первый и последний раз она видела своего ребенка после рождения, когда медсестра перерезала пуповину, запеленала младенца в простыню и унесла. По словам женщины, утром ее 17-летнюю заставили подписать неизвестный документ и отправили домой уже без ребенка.

Глава СК РФ поручил руководителю Волгоградского следкома Василию Семенову организовать проверку по озвученным в телепередачи доводам и доложить о предварительно установленных обстоятельствах.



Фото, видео: Россия 1