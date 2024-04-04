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«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

Телеком 04.04.2024 10:21 Реклама
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04.04.2024 10:21 Реклама


За год в городах и других населенных пунктах 65 регионов построено 3 000 км волоконно-оптических линий связи для организации технической возможности подключения интернета в 1,3 млн домохозяйств, что обеспечило приток новых клиентов. Построенные сети обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гб/с и выше, они охватывают как новостройки, так и вторичное жилье, и частные дома. Тем самым «Ростелеком» еще раз подтвердил, что обладает самым большим по географии покрытием сетями ШПД в стране.
Обеспечение надежности и качества сервисов требуют постоянного развития и модернизации инфраструктуры на уровнях сети выше последней мили. Важнейшие направления модернизации сетей в интересах ранее подключенных частных клиентов:
• в течение года установлено дополнительное оборудование для расширения пропускной способности сети на 64 магистральных маршрутизаторах широкополосного доступа (BRAS), что повысило качество домашнего интернета для 840 тыс. семей; 
• в 2023 году заменены 11 тыс. домовых интернет-коммутаторов — улучшение пользовательского опыта ощутили 300 тыс. семей.
Продолжается реализация программы по замене устаревшего оконечного оборудования — Wi-Fi-роутеров, ТВ-приставок, которые используются в квартирах абонентов. За три года установка новых высокоскоростных устройств улучшила качество услуг у более чем 260 тыс. семей.
В результате усилий «Ростелекома» по расширению и модернизации сетей ШПД повысились скорость и надежность соединения, загрузка видео и другого тяжелого контента, устранены риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей. Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов «Ростелекома», которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома», «Ключа» и других.
В компании реализована система мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она диагностирует и решает проблемы сервисов еще до того, как это почувствуют сами пользователи. В результате снижается количество обращений в техническую поддержку. 
— «Ростелеком» планомерно инвестирует в развитие и модернизацию сетей связи. 2023 год — беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам работ. В 2024 году работы по строительству и увеличению доступности сети будут продолжены. Последовательная реализация работ по масштабированию и модернизации сети позволяет шаг за шагом развивать инфраструктуру. Это гарантирует максимальный уровень надежности сети для предоставления услуг на высоких скоростях, — уточнил старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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