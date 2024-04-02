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«Ростелеком» научил волгоградских школьников распознавать уловки мошенников в интернете

Телеком 02.04.2024 11:42 Реклама
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02.04.2024 11:42 Реклама


«Ростелеком» провел масштабное интерактивное занятие по кибербезопасности для школьников Волгоградской области. Мероприятие состоялось в рамках областного фестиваля «Кибербезопасность» на базе детского технопарка «Кванториум», партнером которого традиционно выступает национальный цифровой провайдер.Около тысячи участников — кванторианцев и слушателей курсов в «IT-кубах», «Точках роста», инженерных классах общеобразовательных организаций Волгоградской области — прокачали свои знания и навыки на мастер-классе «Кибербезопасность и безопасное поведение в сети Интернет».
ИТ-эксперты рассказали детям, с какими угрозами можно столкнуться в виртуальном мире, как распознать уловки интернет-злоумышленников и зачем нужны надежные пароли. Слушатели узнали, что такое «социальная инженерия», «цифровой след» и «фишинг». Значительная часть урока была посвящена конкретным примерам из практики по актуальным мерам защиты в цифровом пространстве. В итоговом задании школьники показали свое умение критически мыслить и распознавать угрозы в интернете, закрепили на практике применение правил цифрового этикета и безопасного общения в соцсетях и мессенджерах.
— Мы всегда поддерживаем образовательные мероприятиях по кибербезопасности и цифровой грамотности для людей разных возрастов. Особенно это касается детей. Участниками фестиваля стали школьники, увлекающиеся инженерным творчеством и исследовательской работой. Этим ребятам важно иметь безопасный доступ к информации и расширять кругозор, развивать свой потенциал с помощью цифровых технологий. Поэтому погружение в тему кибербезопасности, знание актуальных решений в этой области имеет для них огромное практическое значение, —  отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».  
В рамках научно-образовательного блока фестиваля также прошли мастер-класс «Безопасность при создании своего сайта», интерактивный урок о способах создания программ для шифрования информации и онлайн-тест «Информационная безопасность». Конкурсная часть состоялась в дистанционном формате. Команды разрабатывали программы с функцией шифровки и расшифровки текста на любом из высокоуровневых языков программирования (С++, C Sharp, Python и т. д.). 
Занятия по кибербезопасности стали для наших слушателей важной составляющей образовательного процесса. Дети учатся программированию, разработке VR-/AR приложений, работе с большими данными и многому другому. Мы даем ребятам базовые знания по профессиям будущего, учим мыслить по-новому, и в этом неоценимо участие «Ростелекома» и экспертов-практиков компании, —  рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
По итогам фестиваля национальный провайдер поощрил юных ИТ-специалистов книгами «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», а также призами и сертификатами на бесплатный доступ к образовательному сервису «Ростелеком Лицей».
«Ростелеком Лицей» включает современные образовательные программы для школьников с 1 по 11 классы от лучших учителей России, которые постоянно пополняются. Недавно на платформе появился бесплатный курс «Цифровое просвещение» о безопасном взаимодействии с цифровой средой. Программа имеет разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые помогут разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.
«Ростелеком» поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех» с момента образования. В течение шести лет компания выступает цифровым партнером традиционных областных фестивалей для школьников «Экопроект», «Умный город», «Машина и мы», «Подружись с искусственным интеллектом» и многих других. В рамках фестивалей эксперты национального провайдера проводят интерактивные занятия в онлайн и офлайн формате, обучая детей теории и практике кибербезопасности.
Подробную информацию о социальной политике «Ростелекома» можно получить на официальном сайте.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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