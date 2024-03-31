Спорт

«Спартак» обыграл «Балтику» в полуфинале Суперлиги по водному поло

Спорт 31.03.2024 19:27
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31.03.2024 19:27


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 30 марта, в домашнем бассейне обыграли питерскую «Балтику» со счетом 14:10  в первом полуфинале Суперлиги и сделали серьезную заявку на выход в решающий этап чемпионата, сообщает V102.RU.
Напомним, что красно-белые заняли первое место в регулярном сезоне и сразу квалифицировались в полуфинал. «Балтика» же билась в четвертьфинале и оказалась сильнее в двух матчах столичного клуба МКСШОР «Восток». Фаворитом же нынешнего противостояния в серии до двух побед являются, конечно же, красно-белые.
Хозяев вывел вперед бросок капитана команды Михаила Рудая. Питерская команда отыгралась спустя полторы минуты. Затем соперники отличились по разу, но концовка стартовой четверти осталась за подопечными Владимира Карабутова в результате точных попаданий Владимира Нежинского и Сергея Буланаева. Второй период остался полностью за спартаковцами. Снова Буланаев, а также Василий Еськов, Степан Андрюков, Артем Ашаев и Тимур Шайхутдинов забили пять безответных мячей и довели счет до крупного.
После большого перерыва «Балтика» встрепенулась и выдала мощную восьмиминутку, пять раз поразив ворота своих оппонентов.  А за красно-белых дубль с пенальти оформил Роман Усов.  Сократив отставание до четырех голов, в заключительной четверти гости наверняка рассчитывали на возвращение интриги, однако последний период завершился боевой ничьей — 3:3. В составе волгоградцев результативными действиями отметились Константин Киселев,  Михаил Рудай и Степан Андрюков. За балтийцев забросили Михаил Иванков дважды и Артем Калтыгин. 
Итоговая победа «Спартака» в первом матче - со счетом 14:10. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.  В случае победы «Балтики» во втором поединке решающая битва за выход в финал чемпионата пройдет в Волгограде.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Федерации водного поло РФ


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