«Ростелеком» модернизировал сеть для 1750 многоквартирных домов Волгоградской области

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29.03.2024 15:20 Реклама
«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы в 2023 году модернизировал домовые сети в 1750 многоквартирных домах Волгоградской области. Технические специалисты компании заменили около полутора тысяч единиц коммутационного оборудования и проложили новый восьмижильный кабель вместо старого. В рамках проекта были охвачены дома во всех районах Волгограда, Камышина, Котово, Николаевска и других населенных пунктов, где наблюдался повышенный спрос на высокую скорость. Теперь абонентам компании доступны скорость интернета до 1 Гбит/с.
— Мы на постоянной основе мониторим состояние сетевой инфраструктуры и потребление трафика абонентами. Анализируем полученные данные, выявляем «узкие места», чтобы в дальнейшем определить направления улучшения качества наших услуг. В прошлом году мы провели глобальную модернизацию коммутационного оборудования в многоквартирных домах. Это позволило повысить уровень бесперебойности работы сети и обеспечить волгоградцев быстрым и надежным интернетом. Теперь абоненты могут комфортно пользоваться своей домашней экосистемой из современных цифровых сервисов. По откликам наших клиентов, после модернизации оборудования интернет работает стабильно, на высокой скорости и не зависит от потребления трафика в целом по дому, — отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Благодаря высокой скорости интернета абоненты «Ростелекома» могут подключить различные современные цифровые сервисы, такие как «Умный дом», «Облачное видеонаблюдение» или онлайн-кинотеатр Wink.
— Услугами «Ростелекома» мы пользуемся давно и не жалеем. Видим, что компания постоянно заботится о нас. Кстати, хоть раньше проблем с интернетом особо не было, но повышение скорости пришлось как нельзя кстати. Теперь решили подключить Wink и «Лицей». Нравится, что сразу можно и кино смотреть, и детям учиться, — поделилась абонент из Волгограда Мария Фролова.
В онлайн-кинотеатре Wink представлено более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD отечественного и зарубежного производства. Любой фильм можно скачать и смотреть на мобильном устройстве даже без доступа к интернету. Умная система рекомендаций учитывает предпочтения абонента и делает подборку киноновинок на основе истории просмотров. Телевизионный эфир можно ставить на паузу, смотреть передачи в архиве, искать нужный канал в соответствии с тематикой. На платформе предусмотрены настройки на ограничение доступа детей к нежелательному контенту.
Сегодня в Волгоградской области интернетом от «Ростелекома» со скоростью свыше 100 Мбит/с пользуются более 124 тысяч абонентов, и их количество постоянно увеличивается.
Получить информацию о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 0 800.
Фото: ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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