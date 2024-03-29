«Каустик» проиграл конкуренту за выживание в Суперлиге





Волгоградский «Каустик» в домашнем матче уступил одному из прямых конкурентов в борьбе за выживание в Суперлиге, «СГАУ-Саратову», со счетом 27:32, сообщает V102.RU.

Волгоградский «Каустик» в домашнем матче уступил одному из прямых конкурентов в борьбе за выживание в Суперлиге, «СГАУ-Саратову», со счетом 27:32, сообщает V102.RU.









Прошлую официальную игру «химики» провели еще 23 февраля. Подопечные Дмитрия Бочарникова на выезде уступили «Чеховским медведям» — 30:33. Далее были сыграны поединки в Кубке России, из которого «Каустик» вылетел ранее, а также национальные сборные России проводили тренировочные сборы. В это же самое время волгоградский клуб готовился к решающему отрезку сезона, а первым испытанием после паузы в чемпионате стала битва со своими соседями по турнирной таблице.Началась встреча с двух голов в исполнении игрока гостей Данилы Сазонова. Вскоре после этого Никита Ларин сократил отставание, отличившись в большинстве. На восьмой минуте Даниил Кольцов забил дважды подряд и «Каустик» сравнял — 4:4. К середине тайма саратовцам удалось совершить рывок, позволивший им оторваться на несколько голов от соперников. Гандболистов «Каустика» стали подводить ошибки в обороне, которые помогли оппонентам чувствовать себя комфортно на чужой половине и показывать высокий процент завершения комбинаций. В это же самое время «химики» так и не смогли нащупать свою игру. К перерыву волгоградцы уступали минус шесть — 10:16. Задача по спасению матча выглядела достаточно непростой.Во втором тайме хозяева провели ударный отрезок. В течение нескольких минут точными бросками отметились Данила Иванов, Даниил Галкин и Вадим Ибраков. Волгоградские гандболисты сделали счет 16:19. Время еще позволяло не только уйти от поражения, но и побороться за победу. К сожалению, предоставленными шансами «Каустик» пользовался далеко не всегда плюс вратарь саратовского коллектива Давид Никабадзе отразил несколько бросков, в том числе и с пенальти. В середине второй половины игрок гостей Ярослав Салимов реализовал два семиметровых подряд. Преимущество саратовцев в этот момент увеличилось до семи голов.Вернуть серьезную интригу до конца поединка «Каустику» не удалось. «СГАУ-Саратов» одержал заслуженную победу со счетом 32:27 и разделил успех с выездными фанатами, которые даже в гостевой игре не оставили команду без мощной поддержки. «Каустик» после этого тура занимает предпоследнее,11-е место. В следующем матче «химики» на выезде встретятся с «Пермскими медведями» 1 апреля.