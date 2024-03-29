Спорт

«Каустик» проиграл конкуренту за выживание в Суперлиге

Спорт 29.03.2024 08:16
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29.03.2024 08:16


Волгоградский «Каустик»  в домашнем матче уступил одному из прямых конкурентов в борьбе за выживание в Суперлиге, «СГАУ-Саратову», со счетом 27:32, сообщает V102.RU.
Прошлую официальную игру «химики» провели еще 23 февраля. Подопечные Дмитрия Бочарникова на выезде уступили «Чеховским медведям» — 30:33. Далее были сыграны поединки в Кубке России, из которого «Каустик» вылетел ранее, а также национальные сборные России проводили тренировочные сборы.  В это же самое время волгоградский клуб готовился к решающему отрезку сезона, а первым испытанием после паузы в чемпионате стала битва со своими соседями по турнирной таблице.
Началась встреча с двух голов в исполнении игрока гостей Данилы Сазонова. Вскоре после этого Никита Ларин сократил отставание, отличившись в большинстве. На восьмой минуте Даниил Кольцов забил дважды подряд и «Каустик» сравнял — 4:4. К середине тайма саратовцам удалось совершить рывок, позволивший им оторваться на несколько голов от соперников. Гандболистов «Каустика» стали подводить ошибки в обороне, которые помогли оппонентам чувствовать себя комфортно на чужой половине и показывать высокий процент завершения комбинаций. В это же самое время «химики» так и не смогли нащупать свою игру. К перерыву волгоградцы уступали минус шесть — 10:16. Задача по спасению матча выглядела достаточно непростой. 
Во втором тайме хозяева провели ударный отрезок. В течение нескольких минут точными бросками отметились Данила Иванов, Даниил Галкин и Вадим Ибраков. Волгоградские гандболисты сделали счет 16:19. Время еще позволяло  не только уйти от поражения, но и побороться за победу. К сожалению, предоставленными шансами «Каустик» пользовался далеко не всегда плюс вратарь саратовского коллектива Давид Никабадзе отразил несколько бросков, в том числе и с пенальти.  В середине второй половины игрок гостей Ярослав Салимов реализовал два семиметровых подряд. Преимущество саратовцев в этот момент увеличилось до семи голов.

 
Вернуть серьезную интригу до конца поединка «Каустику» не удалось. «СГАУ-Саратов» одержал заслуженную победу со счетом 32:27 и разделил успех  с выездными фанатами, которые даже в гостевой игре не оставили команду без мощной поддержки. «Каустик» после этого тура занимает  предпоследнее,11-е место. В следующем матче «химики» на выезде встретятся с «Пермскими медведями» 1 апреля. 
 Фото: ГК «Каустик» VK.com

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