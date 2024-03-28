Волгоградские работодатели сократили долги по зарплате до 4,9 млн

Экономика 28.03.2024 21:03
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28.03.2024 21:03
В Волгоградской области объем зарплатной задолженности снизился до 4,9 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, к 1 марта ее удалось сократить на 34,7%.Среди регионов ЮФО больше всего работодатели задолжали своим сотрудникам в Крыму – долг по зарплате составляет здесь 22,7 миллиона рублей, что на 4,2% больше, чем было в феврале. В Краснодарском крае, Ростовской области и в республике Адыгея – нулевая задолженность по зарплате.
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