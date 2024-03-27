Расследования

«Родиной торговать нельзя»: депутат Госдумы потребовал особый статус для символа Мамаева кургана

Расследования 27.03.2024 20:55
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27.03.2024 20:55


Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов прокомментировал скандал, связанный с предъявленными внуком великого скульптора Вучетича правами на единоличное использование великого символа – скульптуры Родины-матери на Мамаевом кургане. Как заявил депутат в телеграмм-канале, общенародные символы — это достояние всей России. Они не могут быть в безраздельном владении частных лиц или организаций, считает Андрей Гимбатов.
- Святые для каждого жителя нашей Родины памятники – такие как монумент «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане – должны иметь особый гражданско-правовой статус, - написал депутат.
Он заверил, что уже направил председателю комитета по законодательству Павлу Крашениникову письмо, где изложил свои доводы по ситуации.
Андрей Гимбатов также напомнил, что отряд «Бессмертный Сталинград», который сейчас воюет на СВО, имеет нашивки с символом Волгограда.
- Что, право, извините за выражение, обладатель еще и потребует заплатить? Абсурд.  Убежден, что представление о том, что кто-то кроме государства как выразителя воли народа, может владеть правами на символы воинской славы России (кроме личных имен), неправильная. Все правовые неопределенности в отношении подобных объектов культурного наследия федерального значения будут устранены! Да и само положение вещей, при котором такой всенародный символ это еще и товарный знак это просто аморально! Родиной торговать нельзя, - заключил депутат.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что внук Евгения Вучетича  в судебном порядке отобрал у музея-заповедника «Сталинградская битва» права на изображение Родины-матери. Произошедшее вызвало негодование в Госдуме РФ и, как считают депутаты, может создать опасный прецедент, когда символы патриотизма станут недоступными для широких слоев населения. Тем более, что россияне также воспринимают Родину-мать как народное достояние, а не как средство заработка.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU


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