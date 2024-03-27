Он заверил, что уже направил председателю комитета по законодательству Павлу Крашениникову письмо, где изложил свои доводы по ситуации.
Андрей Гимбатов также напомнил, что отряд «Бессмертный Сталинград», который сейчас воюет на СВО, имеет нашивки с символом Волгограда.
- Что, право, извините за выражение, обладатель еще и потребует заплатить? Абсурд. Убежден, что представление о том, что кто-то кроме государства как выразителя воли народа, может владеть правами на символы воинской славы России (кроме личных имен), неправильная. Все правовые неопределенности в отношении подобных объектов культурного наследия федерального значения будут устранены! Да и само положение вещей, при котором такой всенародный символ это еще и товарный знак это просто аморально! Родиной торговать нельзя, - заключил депутат.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что внук Евгения Вучетича в судебном порядке отобрал у музея-заповедника «Сталинградская битва» права на изображение Родины-матери. Произошедшее вызвало негодование в Госдуме РФ и, как считают депутаты, может создать опасный прецедент, когда символы патриотизма станут недоступными для широких слоев населения. Тем более, что россияне также воспринимают Родину-мать как народное достояние, а не как средство заработка.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU