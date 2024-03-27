Древопад начался в Волгограде из-за сильного ветра





В Волгограде огромное дерево из-за порывов ветра во дворе дома №1б по ул. Дубовского в Ворошиловском районе Волгограда рухнуло на припаркованные автомобили.

Как сообщает V102.RU, инцидент произошел днем 27 марта. Фотографией с помятыми иномарками поделились местные жители в Telegram-канале Жесть Волгограда.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в администрации Волгограда по происшествию на ул. Дубовского.

Напомним, 27 марта на Волгоград обрушился сильнейший ветер с порывами не менее 17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, ветер должен стихнуть лишь к полуночи. В этой связи жителям города-героя и его гостям следует проявлять осторожность при передвижении по улицам. Особенно опасно останавливаться или парковать автомобили под слабо закрепленными конструкциями и деревьями.



Фото: Жесть Волгограда / Telegram