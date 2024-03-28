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«Ростелеком» подключил цифровую связь и видеонаблюдение для кофеен в Волгоградской области

Телеком 28.03.2024 12:09 Реклама
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28.03.2024 12:09 Реклама


«Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом и видеонаблюдением сеть кофеен COFFEECHEESE* в Волгограде, Волжском и Михайловке. Цифровой связью охвачено семь заведений клиента, в которых установлена система видеонаблюдения из 15 IP-камер и подключен облачный сервис «Видеонаблюдение для бизнеса».  Работа по строительству цифровой инфраструктуры продолжается, и в ближайшее время цифровая связь и видеонаблюдение от «Ростелекома» появятся во всех точках сети по Волгограду и области.
— Наша сеть – одна из самых популярных и быстрорастущих в регионе. Сейчас у нас работают более 10 точек в Волгограде и области. Учитывая это, качественная связь между подразделениями нам необходима для организации бесперебойного производственного процесса, оперативного решения снабженческих и управленческих вопросов. В нашем приоритете стоит посетитель. Мы должны не только вкусно его угостить, но и обеспечить комфорт и безопасность. С помощью видеонаблюдения мы мониторим обстановку в зале, изучаем динамику потока клиентов, их предпочтения. Кстати, в Михайловке мы еще подключили сервис «Wi-Fi для гостей», что дает нам дополнительные возможности взаимодействия с посетителями, — рассказала Екатерина Жиркова, управляющая COFFEECHEESE.
«Видеонаблюдение для бизнеса» – облачный сервис «Ростелекома», который помогает обеспечить безопасность и сохранность имущества, а также  контроль эффективности труда работников и качества обслуживания. Цифровые камеры транслируют изображение круглосуточно в защищенное облачное хранилище, где запись хранится до 30 дней. Посмотреть архив или видеопоток в реальном времени можно на любом устройстве и в любом месте, где есть интернет.
«Wi-Fi для гостей» – цифровое решение национального провайдера, которое дает возможность уточнить демографический портрет посетителей, провести онлайн-опрос и узнать об их предпочтениях. Управление сервисом происходит через личный кабинет, где пользователь может просматривать статистику, блокировать доступ к нежелательным сайтам, настраивать стартовую страницу.
— Цифровые решения «Ростелекома» пользуются постоянным спросом среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Волгоградской области. Мы предоставляем надежные, защищенные каналы связи, применяем современные цифровые технологии. При разработке проектов для конкретного клиента мы учитываем его потребности и перспективу масштабируемости. Наши решения уменьшают расходы на поддержку сетевой инфраструктуры, повышают эффективность управления бизнеса и его конкурентные преимущества, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Узнать о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.  
*COFFEECHEESE – кофечиз (англ.)
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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