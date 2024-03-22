Расследования

В Волгограде центр УФНС для должников переехал на новый адрес

Расследования 22.03.2024 14:01
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22.03.2024 14:01


В Волгограде сменился адрес Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. С 25 марта 2024 года специалисты будут вести прием налогоплательщиков на проспекте Ленина, 67А. Ранее прием осуществлялся на проспекте Ленина, 90. 

Прием будет осуществляться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва, – сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области. –Информация о контактных данных Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области размещена в разделе «Контакты» на сайте ФНС России.

Напомним, что в инспекции, сменившей адрес прописки, централизованы функции по взысканию задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по сопровождению процедур банкротства.

Важно: с 25 марта в Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области прекращается оказание государственной услуги по выдаче сертификатов квалифицированных сертификатов электронных подписей. Получить КЭП можно в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России и его доверенных лиц.

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