В Волгограде центр УФНС для должников переехал на новый адрес





В Волгограде сменился адрес Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. С 25 марта 2024 года специалисты будут вести прием налогоплательщиков на проспекте Ленина, 67А. Ранее прием осуществлялся на проспекте Ленина, 90.

– Прием будет осуществляться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва, – сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области. –Информация о контактных данных Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области размещена в разделе «Контакты» на сайте ФНС России.

Напомним, что в инспекции, сменившей адрес прописки, централизованы функции по взысканию задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по сопровождению процедур банкротства.

Важно: с 25 марта в Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области прекращается оказание государственной услуги по выдаче сертификатов квалифицированных сертификатов электронных подписей. Получить КЭП можно в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России и его доверенных лиц.