Федеральные новости

Убивший 31 женщину «поволжский маньяк» Тагиров получил пожизненное

Федеральные новости 21.03.2024 17:11
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21.03.2024 17:11


Верховный суд Республики Татарстан 21 марта вынес приговор Радику Тагирову, который лишил жизни 31 женщину. Убийца совершал преступления в 12 субъектах Центрального, Поволжского и Уральского федеральных округов. За это Тагирова прозвали «поволжским маньяком». По данным пресс-службы суда, маньяк приговорен к пожизненному заключению. 

Все преступления были совершены Тагировым в период с 2011 по 2012 годы. Приезжая в Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфу, Пермь, Самару или Екатеринбург, он под видом сотрудника ЖЭКа стучал в двери пенсионерок, проникал в их жилища, убивал и забирал ценные вещи. Одной из жертв маньяка стала также жительница Саратова, сообщает ИА «СарИнформ».


На первых допросах Тагиров заявлял, что начал убивать из-за нехватки денег и желания прокормиться. При этом он не помнил, сколько конкретно убил человек. Все жертвы Тагирова были им задушены. Такой способ убийства маньяк считал самым безболезненным. 

Радик Тагиров признан виновным в 31 убийстве, трех покушениях, серии разбойных нападений, совершенных в 2011–2012 годах, – сообщили в суде Татарстана. – Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Судом также удовлетворены требования потерпевших о возмещении причиненного морального вреда и материального ущерба на сумму более 1 700 000 рублей. 

Фото: МВД России, Верховный суд Республики Татарстан / VK.com

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