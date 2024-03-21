Происшествия

В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧС

Происшествия 21.03.2024 10:45
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21.03.2024 10:45


В Еланском городском поселении Волгоградской области из строя вышла одна из скважин на водозаборе, что привело к перебоям с водоснабжением. Как сообщили V102.RU в администрации городского поселения, 20 марта в Елани постановлением главы №100 был введен режим ЧС. Однако утром, 21 марта, режим ЧС уже был отменен.

- Режим ЧС ввели вчера утром. Сегодня с 8 утра режим ЧС отменили. В настоящее время у нас действует режим повышенной готовности, - сообщили информагентству в администрации Елани. 

Актуальную информацию о ходе ремонтных работ на водозаборе собеседник агентства предоставить не смог, пояснив, что об этом может рассказать только глава поселения Александр Гугучкин, но его на рабочем месте не оказалось.

На сайте Еланского городского поселения последняя информация о происшествии на водозаборе была опубликована 18 марта. Тогда поселковые власти предупредили население о перебоях с водой.

- В результате выхода из строя одной из скважин на водозаборе Микрорайон, в районе аграрного колледжа на территории Еланского городского поселения и проведению работ по восстановлению работоспособности, могут возникнуть перебои в предоставлении услуги водоснабжения в период с 18.03.2024 г. по следующим улицам: Микрорайон, Вокзальная, Шумная, Элеваторская, Выпускная, Западная и Заводская, - сообщали в администрации поселения.

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