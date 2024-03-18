В Волгограде задержали угонщиков «Жигулей»

Двоих жителей Городищенского района задержали за кражу отечественных автомобилей. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 марта в полицию обратились двое мужчин из Тракторозаводского района, заявившие об угоне машин, припаркованных рядом с их местом жительства.
Как выяснилось, подозреваемые взломали замки дверей, соединили провода зажигания и перегнали транспортные средства в Городищенский район, где планировали сдать их на металлолом, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.
В отношении угонщиков возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Одного из задержанных заключили под стражу, второй помещен под домашний арест.
Сотрудники полиции устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me