Двое детей пострадали при пожаре на ул. Белинского в Волгограде

Двоих детей в возрасте семи и девяти лет доставили в токсикологическое отделение больницы №25 Волгограда в результате пожара на ул. Белинского. Возгорание, сообщает ИА «Высота 102», произошло в Кировском районе в минувшие выходные.
По данным информагентства, пожар произошел в частном доме на улице Белинского в ночное время. Огнем было охвачено шесть квадратных метров – горели домашние вещи.
– К счастью обошлось без жертв, – сообщают источники «Высоты 102» в экстренных службах. – Дети надышались продуктами горения и были доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электроплиты, которой пользовались хозяева дома.
Накануне сообщалось, что в результате пожара в Волгоградской области погибли две маленькие девочки. Трагедия разыгралась в хуторе Пимено-Черни в Котельниковском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.