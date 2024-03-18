Происшествия

Двое детей пострадали при пожаре на ул. Белинского в Волгограде

Происшествия 18.03.2024 08:35
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18.03.2024 08:35


Двоих детей в возрасте семи и девяти лет доставили в токсикологическое отделение больницы №25 Волгограда в результате пожара на ул. Белинского. Возгорание, сообщает ИА «Высота 102», произошло в Кировском районе в минувшие выходные. 

По данным информагентства, пожар произошел в частном доме на улице Белинского в ночное время. Огнем было охвачено шесть квадратных метров – горели домашние вещи. 

К счастью обошлось без жертв, – сообщают источники «Высоты 102» в экстренных службах. – Дети надышались продуктами горения и были доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. 

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электроплиты, которой пользовались хозяева дома.

Накануне сообщалось, что в результате пожара в Волгоградской области погибли две маленькие девочки. Трагедия разыгралась в хуторе Пимено-Черни в Котельниковском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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