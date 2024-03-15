Волгоградка скончалась в больнице после падения из окна 4 этажа





Накануне, 14 марта, в приемном покое больницы Фишера в Волжском скончалась 48-летняя женщина. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили после падения с окна 4-го этажа дома №1 по улице Королева, сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы.

Выяснилось, что погибшая женщина проживала в Волгограде.

- Она была доставлена в больницу 14 марта в 21:52 ч. Телесные повреждения получила в результате падения с окна 4 этажа. У нее диагностировали травматический шок и катотравму, которые оказались смертельными, - сообщает собственный источник в экстренных службах.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.