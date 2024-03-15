Происшествия

Волгоградка скончалась в больнице после падения из окна 4 этажа

Происшествия 15.03.2024 10:37
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15.03.2024 10:37


Накануне, 14 марта, в приемном покое больницы Фишера в Волжском скончалась 48-летняя женщина. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили после падения с окна 4-го этажа дома №1 по улице Королева, сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы. 

Выяснилось, что погибшая женщина проживала в Волгограде.

- Она  была доставлена в больницу 14 марта в 21:52 ч. Телесные повреждения получила в результате падения с окна 4 этажа. У нее диагностировали травматический шок и катотравму, которые оказались смертельными,  - сообщает собственный источник в экстренных службах. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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