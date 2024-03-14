На юге Волгограда нашли неопознанный труп в шортах

В Кировском районе Волгограда у частного дома обнаружен неопознанный труп, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Тело нашли вчера местные жители в начале шестого утра. Визуально внешних повреждений не зафиксировано. Личность устанавливают. На вид около 40 лет, короткие русые волосы, есть залысина, — пояснил источник.

Страшную находку сделали у дома № 32 по улице Партизанской. На трупе была майка синего цвета и бело-розовые шорты.

Напомним, что на юге Волгограда в запертой квартире обнаружили полуразложившийся труп. Страшную находку сделали в доме № 4 по улице 50 лет Октября.

Скриншот: Google Maps