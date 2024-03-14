Спорт

Волгоградские гандболистки надели платья и сходили в ресторан

Спорт 14.03.2024 17:48
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14.03.2024 17:48


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 марта, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР  Левона Акопяна примут «Ставрополье» в очередном туре предварительного этапа Суперлиги. Начало матча в 18-30 ч, сообщает V102.RU.
Волгоградская команда на данный момент удачно выступает в группе «Б» и единолично лидирует с 32 набранными очками. У идущей на второй позиции подмосковной «Звезды» - на три балла меньше.  Ставропольский коллектив располагается на третьем месте. Они заработали 15 очков.
Сегодняшние соперницы сыграют друг с другом уже в пятый раз в нынешнем сезоне. Все прошлые поединки оставались за подопечными Олега Кулешова, в том числе и  последний гостевой матч для «Синары» 10 февраля — 31:26. После этого было проведено четыре тура, в которых динамовки одержали три победы и один раз сыграли вничью со «Звездой». В предыдущей встрече в Москве волгоградки оказались сильнее столичного «Луча» - 29:23. «Ставрополье»  в последних своих четырех играх одержало одну победу, потерпело два поражения и почти неделю назад на выезде подопечные Евгения Зотина разошлось миром с ижевским «Университетом» — 23:23.
Отметим, что в воскресенье состоялось торжественное командное мероприятие в стане «Синары». Руководство спортивной школы по гандболу «Динамо» совместно с ее директором Стеллой Вартанян поздравили спортсменок с прошедшим праздником 8 марта. Игрокам были вручены цветы и подарки. Гандболистки и тренерский штаб команды ответили благодарностью за поздравления. Сама церемония, наполненная хорошей атмосферой и приятными словами, проходила в Доме китайской кухни.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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