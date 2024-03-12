Интернет-магазины и сервисы могут самостоятельно подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес

Телеком 12.03.2024 13:14
0
12.03.2024 13:14
Решение помогает повысить конверсию в продажи за счёт простой и удобной авторизации пользователей на сайтах и в приложениях.
Билайн бизнес запустил удобное онлайн-подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» для входа пользователей на интернет-площадки. Упрощённый программный интерфейс Light API позволяет интернет-магазинам, банкам, службам доставки и другим компаниям самостоятельно подключить и настроить сервис в короткие сроки.
По данным Telecom Daily, если для покупки в интернете нужна более сложная авторизация, чем по номеру телефона, вероятность того, что пользователь бросит корзину, увеличивается на 50%. Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» решает эту проблему, сокращая клиентский путь.
Чтобы авторизоваться с помощью «Мобильного ID», пользователю онлайн-площадки не нужно устанавливать дополнительные приложения. Достаточно указать свой телефонный номер и принять условия предоставления сервиса. В ответ пользователь получит всплывающее пуш-сообщение от мобильного оператора. Вводить код доступа не требуется, нужно только нажать на экран для подтверждения входа. Весь процесс занимает не более пяти секунд. Услуга доступна для абонентов операторов «большой четвёрки».
Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» от билайн рассчитан, в первую очередь, на малый и средний бизнес, для которого важно сочетание высокого качества и простоты использования ИТ-продуктов.
Новый вариант подключения сервиса помогает компаниям быстрее начать использовать решение. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте билайн бизнес, заполнить анкету о компании и принять договор-оферту. На основе внесённых данных система сформирует код, необходимый для интеграции решения «Мобильный ID. Аутентификация» на сайт или в мобильное приложение.
«Мобильный ID» — безопасный метод авторизации. Информация о пользователе хранится у мобильного оператора, а доступ к ней предоставляется по зашифрованному каналу связи.
По данным билайн бизнес, количество авторизаций через сервис достигает 260 тысяч в день. Сервис «Мобильный ID» используется в том числе билайн: как для авторизации в мобильном приложении оператора, так и для входа в корпоративные системы.
Изображение от Freepik
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru
«Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать передовые отечественные технологии11.03.2024 15:57 Реклама
Телеком 11.03.2024 15:57 Реклама
Победы из проблем: состоялась премьера психологической драмы «Неверные» от Wink.ru08.03.2024 10:40 Реклама
Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона онлайн-курса «Цифровое образование»07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Мифы и реальность о рекламных СМС-рассылках07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районов04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Четыре села Волгоградской области получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Клиенты билайн в Волгоградской области проговорили более 2 млн минут через WiFi21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных20.02.2024 13:00
Телеком 20.02.2024 13:00
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Билайн бизнес запустил Wi-Fi в автобусах столицы Дагестана14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Волгоградцы получат второй смартфон в подарок при покупке в билайне13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
В Волгограде оцифровали образовательный процесс студентов аграрного университета12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
«Ростелеком» организует на юге России роад-шоу главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина08.02.2024 13:32 Реклама
Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама