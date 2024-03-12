Телеком

Интернет-магазины и сервисы могут самостоятельно подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес

Телеком 12.03.2024 13:14
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12.03.2024 13:14


Решение помогает повысить конверсию в продажи за счёт простой и удобной авторизации пользователей на сайтах и в приложениях.
Билайн бизнес запустил удобное онлайн-подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» для входа пользователей на интернет-площадки. Упрощённый программный интерфейс Light API позволяет интернет-магазинам, банкам, службам доставки и другим компаниям самостоятельно подключить и настроить сервис в короткие сроки.
По данным Telecom Daily, если для покупки в интернете нужна более сложная авторизация, чем по номеру телефона, вероятность того, что пользователь бросит корзину, увеличивается на 50%. Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» решает эту проблему, сокращая клиентский путь. 
Чтобы авторизоваться с помощью «Мобильного ID», пользователю онлайн-площадки не нужно устанавливать дополнительные приложения. Достаточно указать свой телефонный номер и принять условия предоставления сервиса. В ответ пользователь получит всплывающее пуш-сообщение от мобильного оператора. Вводить код доступа не требуется, нужно только нажать на экран для подтверждения входа. Весь процесс занимает не более пяти секунд. Услуга доступна для абонентов операторов «большой четвёрки».  
Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» от билайн рассчитан, в первую очередь, на малый и средний бизнес, для которого важно сочетание высокого качества и простоты использования ИТ-продуктов. 
Новый вариант подключения сервиса помогает компаниям быстрее начать использовать решение. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте билайн бизнес, заполнить анкету о компании и принять договор-оферту. На основе внесённых данных система сформирует код, необходимый для интеграции решения «Мобильный ID. Аутентификация» на сайт или в мобильное приложение. 
«Мобильный ID» — безопасный метод авторизации. Информация о пользователе хранится у мобильного оператора, а доступ к ней предоставляется по зашифрованному каналу связи. 
По данным билайн бизнес, количество авторизаций через сервис достигает 260 тысяч в день. Сервис «Мобильный ID» используется в том числе билайн: как для авторизации в мобильном приложении оператора, так и для входа в корпоративные системы.
Изображение от Freepik
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