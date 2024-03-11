



Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и единственный в России производитель оптического волокна «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ускоренное развитие технологии выпуска оптического волокна, используемого в качестве световодов в высокопроизводительных телекоммуникационных кабелях.

В результате совместных квалификационных испытаний было полностью подтверждено качество основных марок выпускаемых волокон. В 2023 году также успешно прошли испытания оптических волокон для магистральных линий связи новых марок с улучшенными характеристиками G.657.A1/G.652.D Long Distance и G.654.E.

Улучшенное одномодовое1 оптическое волокно G.654 обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.

«Ростелеком» уже несколько лет успешно применяет волоконно-оптические кабели, выпущенные с использованием продукции ОВС: при строительстве сетей доступа, прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)в Арктическом регионе, за полярным кругом в Республика Саха (Якутия) и др.

Например, при строительстве новой трансевразийской ВОЛС TEA NEXT «Ростелеком» использует кабель с передовым оптическим волокном ОВС типа G.654.E, которое включено в «Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной высокотехнологичной продукции» и впервые применяется в нашей стране.

Ключевая особенность проекта TEA NEXT заключается в использовании самых перспективных волокон G.654.E с затуханием не выше 0,17 дБ/км на длине волны 1550 нм и увеличенной эффективной площадью передачи 125 мкм, тогда как для стандартных оптических волокон семейства G.652 допустимое типовое значение затухания достигает 0,2 дБ/км, а эффективная площадь передачи —80 мкм.

1 - От англ. Single Mode Fiber (SMF).

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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