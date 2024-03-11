Телеком

«Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать передовые отечественные технологии

Телеком 11.03.2024 15:57 Реклама
0
11.03.2024 15:57 Реклама


Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и единственный в России производитель оптического волокна «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на ускоренное развитие технологии выпуска оптического волокна, используемого в качестве световодов в высокопроизводительных телекоммуникационных кабелях. 
В результате совместных квалификационных испытаний было полностью подтверждено качество основных марок выпускаемых волокон. В 2023 году также успешно прошли испытания оптических волокон для магистральных линий связи новых марок с улучшенными характеристиками G.657.A1/G.652.D Long Distance и G.654.E.
Улучшенное одномодовое1  оптическое волокно G.654 обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.
«Ростелеком» уже несколько лет успешно применяет волоконно-оптические кабели, выпущенные с использованием продукции ОВС: при строительстве сетей доступа, прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)в Арктическом регионе, за полярным кругом в Республика Саха (Якутия) и др.
Например, при строительстве новой трансевразийской ВОЛС TEA NEXT «Ростелеком» использует кабель с передовым оптическим волокном ОВС типа G.654.E, которое включено в «Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной высокотехнологичной продукции» и впервые применяется в нашей стране.
Ключевая особенность проекта TEA NEXT заключается в использовании самых перспективных волокон G.654.E с затуханием не выше 0,17 дБ/км на длине волны 1550 нм и увеличенной эффективной площадью передачи 125 мкм, тогда как для стандартных оптических волокон семейства G.652 допустимое типовое значение затухания достигает 0,2 дБ/км, а эффективная площадь передачи —80 мкм. 
1 - От англ. Single Mode Fiber (SMF).
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
08.03.2024 10:40 Реклама
Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2024 13:00
Телеком 20.02.2024 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2024 13:32 Реклама
Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2024 16:50 Реклама
Телеком 07.02.2024 16:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:53
Доллары или рубли? Банк России рассказал, какие подделки чаще всего встречаются в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
Следком даст оценку действиям отпинавших волгоградца фельдшеровСмотреть фотографии
16:34
Прославленный баскетбольный тренер Евгений Гомельский 14 марта приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде работники скорой отпинали пациента на улице – видеоСмотреть фотографии
15:07
Дороги тоже перекроют? В амфитеатре Волгограда для Медведева и Турчака соорудили сценуСмотреть фотографии
14:50
Законопроект о добровольном ЕГЭ внесли в Государственную думуСмотреть фотографии
13:55
Мэрию Волгограда обязали обустроить мусорные площадки в поселке Верхняя СудоверфьСмотреть фотографии
13:45
ФСБ задержала волгоградца с тоннами левого спирта в гаражеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым. Собери коллекцию»Смотреть фотографии
12:43
В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде построят новую дорогу на ул. им. старшего лейтенанта ТокареваСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде «Метроэлектротранс» отремонтировал линию метротрама по завышенной стоимостиСмотреть фотографии
12:10
Водитель КАМАЗа принял за дикого зверя задавленного на трассе мужчинуСмотреть фотографии
11:48
Андрей Бочаров сообщил о готовности региона к выборам Президента РФСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде задержали скрывшегося после наезда на двух пешеходов водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Увлеченные экологией волгоградские школьники отправятся к Белому морюСмотреть фотографии
10:49
Дети чиновников Волжского незаконно отдохнули на 5 млн бюджетных рублейСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцы поздравили сотрудников УК ООО «Новый дом» с Днем коммунального работникаСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом семейная пара отравилась угарным газомСмотреть фотографии
10:10
Волгоградцам рассказали о беззаботных днях в апреле и маеСмотреть фотографии
09:50
Волгоградцам предложили эффективный способ для погашения задолженности за воду и теплоСмотреть фотографии
09:39
Предложивший вернуться в Сталинград Харитонов посетит Волгоград одновременно с МедведевымСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцев в ближайшие два дня ждут резкие перепады температурСмотреть фотографии
08:18
«Боня не виноват»: в Волгоград из Саратова привезли напавшего на ребенка льваСмотреть фотографии
07:52
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила НовиковаСмотреть фотографии
07:08
Жителей станицы Волгоградской области в марте поздравили с Новым годомСмотреть фотографии
21:40
Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомногоСмотреть фотографии
20:59
Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»Смотреть фотографии
19:57
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятостиСмотреть фотографии
18:56
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 