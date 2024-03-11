В Волгограде задержали скрывшегося после наезда на двух пешеходов водителя

Сотрудники полиции задержали 27-летнего водителя, который сбил в Красноармейском районе Волгограда двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №10 по улице 40 лет ВЛКСМ. Видео с задержанием полицейские выложили в своем официальном Telegram-канале.





По предварительным данным, водитель Ford проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил переходивших дорогу 64-летнего и 54-летнюю пешеходов. После ДТП мужчина скрылся. Пешеходы доставлены в больницу.

Водителя задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении волгоградца составлены административные материалы, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области