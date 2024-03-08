Депутат Хлыбов перевернулся на люксовом Mercedes в центре Волгограда

Стал известен владелец премиального Mercedes Benz G-класса (Geländewagen), который утром 8 марта перевернулся у здания обладмина в Волгограде.

По сведениям V102.RU, владельцем внедорожника является депутат Волгоградской областной думы Денис Хлыбов.

В момент ДТП народный избранник был за рулем Mercedes. В салоне, по всей видимости, находилась его супруга. Женщина госпитализирована.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что, по предварительной информации, спровоцировал аварию водитель «Лады Приоры».

- В 8.05 час. водитель «Лады Приоры» 1992 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения, - сообщили в главке.

От удара внедорожник опрокинулся. В больницу была доставлена пассажирка автомобиля Mercedes 1980 года рождения.

Напомним, что авария произошла утром на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда. В результате столкновения с «Ладой Приорой» внедорожник завалился на бок около пешеходного перехода на проспекте Ленина между зданиями администрации Волгоградской области и областного краеведческого музея.

Очевидцы сняли видео последствий аварии.

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