Происшествия

Под Волгоградом отравились осужденные исправцентра при женской колонии

Происшествия 07.03.2024 16:58
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07.03.2024 16:58


На территории исправительного центра в женской ИК № 28 общего режима в Ленинске Волгоградской области отравились несколько заключенных. По информации Telegram-канала Mash, вирус подхватили минимум 20 девушек, а одна из отравившихся якобы чуть не умерла и ей вызвали скорую помощь. 

— У всех зараженных одни и те же симптомы — температура под 40 градусов, рвота и понос. Несмотря на это, руководство ИЦ не сняло их с производства — они продолжают работать в швейном цехе. Поблажку сделали лишь для тех, кому чересчур плохо — разрешили лежать на шконке днем пару часов, — заявляют авторы Mash. 

В свою очередь в УФСИН России по Волгоградской области корреспондентам V102.RU пояснили, что отравление имело место быть, но его масштабы сильно преувеличены. 

— Есть несколько пострадавших, им оперативно оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте работает главный санитарный врач УФСИН по региону во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора. Взяты необходимые для исследования пробы, — прокомментировали журналистам информагентства в пресс-службе ведомства.

По сведениям собственного источника «Высоты 102», подобных случаев отравления в пенитенциарных учреждениях области не фиксировалось больше 10 лет. 

— Исправительный центр, где все произошло, организован на базе предприятия, которое обеспечивает содержащихся в нем заключенных рабочими местами и пищей. Впрочем, обитательницы исправцентра обладают некоторой степенью свободы и вполне могут сами себе готовить из продуктов, которые им привозят родственники. Не исключено, что они могли приобрести что-то за пределами центра, так как у них есть право на передвижения вне территории.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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