От подавления бунтов до побега. Будни конвойной службы волгоградского УФСИН в репортаже «Высоты 102»

12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы России отмечают профессиональный праздник — 145 лет со дня основания службы. Журналисты V102.RU побывали на базе специального подразделения управления по конвоированию УФСИН России по Волгоградской области, которое осуществляет этапирование заключенных, в том числе особо опасных преступников в исправительные учреждения страны.

Замначальника управления, полковник внутренней службы Илья Телушко рассказал о специфике службы, самом длинном маршруте и подавлении бунтов. Примечателен тот факт, что в свое время офицер помог вычислить Виталия Васильева — 23-летнего убийцу иностранного студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова из Азербайджана.





Инструкторы кинологического городка продемонстрировали азы подготовки служебных собак, используемых в караулах, а также предложили корреспондентам информагентства испытать на себе, что такое реальный побег и как его пресекают. Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Подготовлено с использованием материалов пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области