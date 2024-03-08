Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
0
08.03.2024 10:40 Реклама
В столичном кинотеатре «Художественный» 5 марта 2024 года состоялась светская премьера новой психологической драмы «Неверные» (18+). На прошлой неделе проект стал триумфатором фестиваля сериалов Original+, где получил сразу три награды, включая главный приз за лучший сериал. Первые две серии будут доступны подписчикам Wink.ru уже 7 марта.
Новую драму из линейки Wink Originals о дерзком адвокате с алкогольной зависимостью гостям премьеры представили актеры Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Евгений Санников, Сергей Новосад, Мила Ершова, Карина Александрова, Александр Голубков, режиссер Алексей Кузмин-Тарасов, автор идеи Анна Колчина и продюсеры проекта Сергей Бондарчук, Анастасия Карецкая и Алексей Киселев. Премьеру также посетили Фёдор Бондарчук, Надежда Михалкова, Юрий Быков, Алла Сигалова, Светлана Бондарчук, Елизавета Шакира, Алена Водонаева, Святослав Рогожан, Карина Мурашкина и другие.
Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» («Псих», «Балет») Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией».
— «Неверные» были задуманы несколько лет назад, эта история выросла из череды сюжетов диких семейных разборок и разводов. Для нас было важно, что это первый российский сериал, где главная героиня — адвокат по семейному праву, женщина, да еще и алкоголичка. Сериал поднимает очень острые, тяжелые и актуальные темы, — подчеркнули Сергей Бондарчук и Алексей Киселев, продюсеры «Студии Видеопрокат».
— История про неверных — это история про самих себя. Мы часто неверны себе, предаем свои идеи и мечты, как главная героиня сериала, Ольга Шилковская. С этим всегда сложно справляться и от этого все наши проблемы и зависимости, — сказала шоураннер проекта Анастасия Корецкая.
— Мы, продюсеры и авторы, в вечном поиске героев нашего времени. Видимо, искать надо было героиню. Ольга Шилковская — точно героиня нашего времени. Она сильная, яростная, свободная, дерзкая и обаятельная женщина, которая борется за выживание и будущее своего ребёнка. Которой, конечно, сейчас сложно, но она обязательно справиться, — отметила автор идеи сериала Анна Колчина.
— Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. И потом очень хотят компенсировать это чувство, ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. А еще про старость, которая пытается отменить будущее, — прокомментировал режиссер сериала Алексей Кузьмин-Тарасов.
Топовый адвокат, способный выиграть любое дело, или потерявшая себя женщина с болезненной зависимостью? Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) — жена успешного мужа, мать и… алкоголичка. Ее потребность каждый раз убежать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить проблемы мирным путем. Ольга умеет найти нестандартные ходы, которые нередко находятся на очень тонкой грани. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.
Фото ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона онлайн-курса «Цифровое образование»07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Мифы и реальность о рекламных СМС-рассылках07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районов04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Четыре села Волгоградской области получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Клиенты билайн в Волгоградской области проговорили более 2 млн минут через WiFi21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных20.02.2024 13:00
Телеком 20.02.2024 13:00
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Билайн бизнес запустил Wi-Fi в автобусах столицы Дагестана14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Волгоградцы получат второй смартфон в подарок при покупке в билайне13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
В Волгограде оцифровали образовательный процесс студентов аграрного университета12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
«Ростелеком» организует на юге России роад-шоу главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина08.02.2024 13:32 Реклама
Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама
«Ростелеком» в Волгограде провел для школьников лекции по кибербезопасности07.02.2024 16:50 Реклама
Телеком 07.02.2024 16:50 Реклама
МегаФон стал партнером виртуального оператора СберМобайл07.02.2024 14:37 Реклама
Телеком 07.02.2024 14:37 Реклама