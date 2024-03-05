Трое детей отравились угарным газом в Волгоградской области





В Волгоградской области за день в больницу с отравлением угарным газом были доставлены трое детей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона.

Так, первый случай был зарегистрирован в Кировском районе Волгограда накануне, 4 марта. По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки в одной из квартир дома №126 по ул. Кирова пострадал четырехлетний ребенок. Мальчик был госпитализирован бригадой медиков в больницу №25 в Дзержинском районе.

В городе Камышине с отравлением угарным газом в городскую больницу были доставлены двое детей – четырехлетний и 12-летний мальчики. Дети проживают в многоквартирном доме по ул. Королева. Предположительно, в этом случае причиной отравления детей также могла стать неисправная работа газовой колонки в квартире.