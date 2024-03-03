Под Волгоградом в первый день весны 35-летний мужчина зарезал друга

Полицейских вызвал хозяин квартиры, который стал очевидцем случившегося. 35-летний подозреваемый уже задержан.
Происшествия 03.03.2024 15:11
0
03.03.2024 15:11
Полицейских вызвал хозяин квартиры, который стал очевидцем случившегося. 35-летний подозреваемый уже задержан.
В Волжском очередное застолье закончилось трагедией. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, приятели решили встретить первый день весны со спиртным. Обосновались в одной из квартир дома №14 по ул. Мира, а дальше – по классике.- 1 марта в ходе застолья между 35-летним и 31-летним мужчинами произошел конфликт, после чего фигурант, используя нож, нанес один удар в область груди своего 31-летнего друга. Ранение оказалось для мужчины смертельным, он скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, - пояснили подробности произошедшего в следственном управлении.
Полицейских вызвал хозяин квартиры, который стал очевидцем случившегося. 35-летний подозреваемый уже задержан.
Женщину и ребенка госпитализировали после пожара в коммуналке Волгограда03.03.2024 13:54
Происшествия 03.03.2024 13:54
Под Волгоградом хозяин дома сгорел во сне03.03.2024 12:49
Происшествия 03.03.2024 12:49
В Волжском около девятиэтажки нашли тело мужчины03.03.2024 10:46
Происшествия 03.03.2024 10:46
В Волгограде под балконами 14-этажки нашли тело женщины02.03.2024 20:10
Происшествия 02.03.2024 20:10
Сосулька рухнула на голову мужчине на юге Волгограда02.03.2024 16:37
Происшествия 02.03.2024 16:37
Под Волгоградом многотонная фура расплющила реф-фургон в лобовом ДТП02.03.2024 14:18
Происшествия 02.03.2024 14:18
В лесополосе на юге Волгограда найден мертвым адвокат Сергей Хрипунов02.03.2024 08:49
Происшествия 02.03.2024 08:49
«Вы еще и тараканов спасать будете?»: в Волгограде при ремонте ДК Гагарина погубили летучих мышей01.03.2024 19:38
Происшествия 01.03.2024 19:38
Волжанин расквасил об дерево повторно угнанную Toyota01.03.2024 16:24
Происшествия 01.03.2024 16:24
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТП01.03.2024 13:05
Происшествия 01.03.2024 13:05
Уходил от погони? Под Волгоградом легковушка на скорости влетела под фуру29.02.2024 21:09
Происшествия 29.02.2024 21:09
Под Волгоградом 53-летний хуторянин зарезал младшего брата29.02.2024 14:24
Происшествия 29.02.2024 14:24
Лжеброкер с сайта знакомств выманила 13,5 млн рублей у жителя Волжского29.02.2024 13:35
Происшествия 29.02.2024 13:35
Пожар на складе пиломатериалов тушат в Волгограде29.02.2024 07:06
Происшествия 29.02.2024 07:06
В Волгограде бывалый разбойник грабил офисы микрозаймов с игрушечным пистолетиком28.02.2024 11:08
Происшествия 28.02.2024 11:08