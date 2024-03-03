Происшествия

Под Волгоградом хозяин дома сгорел во сне

Происшествия 03.03.2024 12:49
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03.03.2024 12:49


Трагедия произошла около пяти утра 2 марта в селе Червленое Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, на улице Октябрьская вспыхнул дом на двоих хозяев. Загорелась кровля по всей площади, которая затем полностью обрушилась.
На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина одной половины дома – 47-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки на вводе.
Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.



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